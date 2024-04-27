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花蓮6.1強震預兆？她昨晚見「2詭譎畫面」網朝聖喊：超可怕
今天凌晨2點21分花蓮近海發生規模6.1地震，最大震度4級，包含雙北等9個縣市都收到國家級警報，不少民眾在睡夢中被搖醒。有民眾昨晚在宜蘭高級商業職業學校拍到了蟲蟲大軍，並寫下「大地震前兆？」，如今真的發生地震，引起熱議。
一名女網友昨天(26日)傍晚在社群平台「Threads」發文表示，她在宜蘭高級商業職業學校必經的路上拍到了奇觀，有一群蟲蟲大軍集合在人行道上，她表示「甚至不知道是什麼蟲，有同學猜是不是有屍水，還是大地震前兆」，接著她又看到超級大群的鳥飛走，幾乎三分之一的天空都是燕子，直呼「完蛋」，
沒想到此話講完，凌晨就發生了規模6.1的地震，不少人也稱她「預言成功」，紛紛回去朝聖留言，「現在滑到，真的地震了」、「剛剛刷到花蓮紅色天空，怕」、「超可怕，剛滑到就地震」、「預言家」、「是前兆，好晃喔」、「太扯了」、「下次有的時候再通知一下」。
今天凌晨2點21分花蓮近海發生規模6.1地震，最大震度4級，震央即在花蓮縣政府北北東方23.0公里，位於花蓮縣近海，地震深度，24.9公里。國家級警報發送門檻，告警範圍包括宜蘭縣、桃園市、新竹縣、彰化縣、花蓮縣、新竹市、台北市、新北市、台中市。
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