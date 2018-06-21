內馬爾恢復練習 英格蘭主帥索斯蓋特變傷兵

世界日報 體育新聞組╱綜合報導 2018-06-21 15:20 用LINE傳送

內馬爾(中)。 世界日報

巴西22日就要對戰哥斯大黎加，內馬爾（Neymar）卻在19日的練習中，因右腳踝疼痛而退出，巴西足協表示內馬爾隔天就會正常恢復練習，巴西隊20日練習沒對外開放，巴西足協在推特上發布內馬爾和球隊練習的照片和影片，以消除外界疑慮。

有張照片看得到內馬爾用受傷的右腳踢球，甚至還有他踢自由球的影片，內馬爾本人也親上視頻，表示訓練得很好，感覺很舒服，腳沒有問題。前一天巴西媒體才在臆測球隊隱瞞內馬爾傷情，不過現在看來並無大礙，巴西足協表示內馬爾很有自信，積極參與了全部的練習，下一場出賽沒問題。

令人感到意外的反而是英格蘭隊，他們20日返回基地開球隊會議時，主帥索斯蓋特 （Gareth Southgate）右手臂竟然掛著肩帶，原因是他在休息日跑步時右手脫臼，索斯蓋特隨後在隊醫隨同下被送到醫院治療。