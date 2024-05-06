桃園半個月來停電20次惹怨 學者揪這件事「值得懷疑」

桃園市近半個月來停電20次，民怨不斷，副市長蘇俊賓今天直指，已是系統性問題。清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸則點出，桃園近期停電事故集中在「415限電危機」之後，令人不禁懷疑，是否因當時降壓供電影響老舊電纜線或變電設施運作，由於北部供電不足，應盡快研議滿足北部用電缺口的解方。

桃園市從前天到昨天晚間不到22小時停電3次，龜山區及新北市林口區昨晨6時5分6627戶停電，到了昨晚8時55分，輪到八德、大溪和平鎮區無預警停電，影響3205戶。桃園市政府統計，今年4月就停電35次，平均每日1.16次，停電頻率明顯增加。

桃園半個月來頻傳停電，從都會區到原鄉都有停電紀錄，十多個行政區都有無預警停電，很不尋常。葉宗洸說，依台電先前說明，是因桃園地區纜線長度長、設備老舊等，將加強電網韌性建設；但奇怪的是，在415限電危機前，桃園未見如此頻繁停電。

「415限電危機之後，桃園停電幾乎沒有停過。」葉宗洸說，這讓他不禁懷疑，台電當時因為降壓供電，是否衝擊了桃園地區的變電設施與纜線相關設備，也因為造成一定程度的影響，導致桃園不斷出現停電事故。

葉宗洸也認為，桃園近年持續發展、航空城計畫開發等，用電量大增，但以現在的大潭電廠來說，整體供電量並無法滿足北部地區需求，在設施纜線老舊、用電需求也增加等前提下，「供電電源沒有增加」，眼下應該盡快解決北部供電不足問題。如位於北部的核二能夠恢復運轉，就能解決供電缺口，否則桃園用電風險依舊居高不下。

淡江大學經濟系教授廖惠珠表示，缺電是全面性議題，不會只在區域性小地方，近期桃園頻繁停電，她認為跟桃園快速成長大有關係，雙北房價高漲讓許多人遷入桃園，還有許多建設帶動，無形之中都會增加電網負擔。