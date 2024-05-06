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內閣換血藍憂新北15案卡關 劉和然：把握時間溝通

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然表示，會持續與中央溝通。記者葉德正／攝影
新北市副市長劉和然表示，會持續與中央溝通。記者葉德正／攝影

陳建仁內閣將在20日大換血，國民黨新北市議員江怡臻今天議會質詢指出，新北目前還有15案件還卡在中央，新總統與新內閣將上任，各界都擔心蔡政府給新北的承諾跳票，內政部長林右昌先前大動作拜會新北，也與市長侯友宜相談甚歡，但案子到底有沒有進度？

副市長劉和然表示，上次林部長拜會市長後，他在4月9日也有率隊拜會內政部次長花敬群，但沒想到花次長也有所異動，會持續與中央聯繫，希望剩下十幾天，能夠核定的，加速協助。

江怡臻指出，侯友宜市長先前就因捷運建設公開跟蔡總統呼籲，希望補助能夠多一點，他今天詢問，新北市目前還有哪些建設，是現任內閣答應卻還沒做？ 先前內政部長林右昌也大動作率隊到新北拜會，包括蘆洲南北側、三重銀新未來城等，目前進度為何。

捷運局長李政安說，土城樹林線、環狀線南北環有預算不足，樹林約缺220億元，南北環300億修正計畫等，都需要中央協助。

劉和然說，目前相關案件確實還在中央審核，當初中央也有給新北承諾，包括蘆洲南北側、新店十四張、五個行政園區、浮洲、灰磘等案件。

劉和然說，在林部長拜會市長後，他也在4月9日與市府部分局處首長拜會花敬群次長，希望能夠政策延續，但昨天發布內政部相關人事案，次長也有異動，但他們還是希望這幾天繼續拜託，還包括105市道、地下汙水管補助等，都能夠盡量協助地方。

江怡臻說，中央不加速推動地方建設，卻先幫準總統賴清德解套萬里老家違建，要求市府這幾天把握時間，讓中央兌現承諾。

劉和然說，會後將立刻撥打電話，盼剩下時間，能夠核定就盡速核定。

內政部 劉和然 捷運 新北

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