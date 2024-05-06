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台南國產精品咖啡評鑑揭曉 周三辦生豆媒合會

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市國產精品咖啡評鑑今揭曉，本周三辦生豆媒合會。圖／東山區農會提供
南市國產精品咖啡評鑑今揭曉，本周三辦生豆媒合會。圖／東山區農會提供

113年台南市國產精品咖啡評鑑成績今天揭曉，東山區十萬咖啡莊園老闆陳天財在眾多競爭者中獲得冠軍，主辦單位本月8日將辦理東山精品咖啡生豆媒合會，希望進一步拓展咖啡商機。

南市精品咖啡評鑑自民國102年舉辦迄今，今年咖啡評鑑仍邀請「台灣咖啡研究室」團評鑑，由陳婉甄率領高子桓、林永祥、鄭存彣、林佑憲、陳姿樺、許茹茵、蕭仲閔、曾加如、劉沛怡等評鑑老師，經過兩天對風味、餘韻、平衡性、乾淨度、甜度等咖啡評鑑指標做進行嚴格評選，評鑑結果平均成績分數更勝往年，今由農業局副局長陳仲杰與東山區農會余淑琴總幹事共同揭曉。

今年咖啡評鑑，由在地咖啡農種植的27支咖啡生豆參與評鑑，分別由十萬咖啡莊園陳天財獲得冠軍（86.14分，藝伎蜜處理）、亞軍為東之選咖啡莊園羅梓綸（86.07分，藝伎日曬）、季軍則是大鋤花間咖啡莊園郭雅聰（85.89分藝伎日曬）。

陳婉甄表示，今年參賽評鑑的咖啡生豆都在精品級的80分以上，顯示台南咖啡豆品質與日俱進。

余淑琴表示，農會8日將辦理台南東山精品咖啡生豆媒合會，將評鑑達80分以上的精品級咖啡生豆，提供咖啡農友、商家與餐飲業者現場進行品測，進行媒合交易購買意屬的精品咖啡豆，增加農民收益並拓展國內外通路，會中也會安排本次國產精品咖啡評鑑頒獎。

南市國產精品咖啡評鑑今揭曉，本周三辦生豆媒合會。圖 ／東山區農會提供
南市國產精品咖啡評鑑今揭曉，本周三辦生豆媒合會。圖 ／東山區農會提供

台南 咖啡 農會

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