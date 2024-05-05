快訊

超過6千場軍方會議被看光？德軍認視訊會議軟體有漏洞：24小時內修復

中油加盟站爆員工盜刷載具！被抓包會計竟替他求情：想考國營事業、別追究

白嘉莉來台4年以飯店為家 遇地震「瓷磚全崩落」曝驚險一瞬間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油加盟站爆員工盜刷載具！被抓包會計竟替他求情：想考國營事業、別追究

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

中油高雄小港路加盟加油站爆發員工盜刷顧客載具情事，劉姓女子3月間去加油使用發票載具，後雲端發票都沒入帳，僅收到會員點數，去電詢問，站方在當事人幾度逼問下，才坦承是員工刷進自己載具，但卻替男員工求情，指已嚴懲，會帶對方去廟裡發誓，惹怒當事人PO文；警方初步調查，該名員工偷雲端發票行為長達5個月，將約談到案說明。

一名劉姓女子在網路論壇「Dcard」PO文，指3月22日到高雄小港區一間中油加油站加油，當天是一名男加油員幫忙服務，使用發票載具，但直到26日雲端發票都沒入帳，只收到會員點數。

劉打電話到加油站詢問，隔天早上接到電話，說要請工程師查是否上傳雲端時出什麼問題，所以當下要了她的會員卡號；當天下午接到該加盟站自稱是會計的女性人員來電，一開始先說他們查到是該名加油員沒有刷到她的載具，劉追問沒刷到會有紙本發票出來，那發票在哪？又為何當下沒有馬上告知。

劉追問下會計才稱，該名男員工刷到別人的。劉女詢問「是刷他自己的載具嗎？」會計才吱唔回答「ㄟ．．對．．沒錯」。

接下來會計一連串回覆讓劉傻眼，會計稱該名加油員想考國營事業，希望她不要追究、提告，對話中，還不斷為該名加油員求情，並稱加油員已自請離職，還說已用了很嚴厲的方式讓他真心悔改，帶他去「土地公廟拜拜發誓」。

劉女無法接受，將整個雲端發票被盜刷過程貼文，引發網友熱議。對此，被指控的中油加盟站回應，該名員工已經離職，目前站方正進行後續處理，詳細狀況得等明天上班日才能回覆。

轄區小港警分局警方指出，經主動連繫被害人劉姓女子至轄區報案後，經查該該名加油站張姓離職員工（28歲），自去年12月至今年4月15日遭公司解職前，利用顧客加完油付帳後，趁機將顧客發票存入自己載具。

由於有被害人報案，目前尚無法清查張男盜刷多少張發票，警方已主動通知涉案張男到案說明，並擴大清查其餘被害人身分，全案將朝涉嫌侵占罪偵辦。

中油小港路加盟站爆員工盜刷顧客載具長達5個月的離譜情事。圖／取自Google map
中油小港路加盟站爆員工盜刷顧客載具長達5個月的離譜情事。圖／取自Google map

中油小港路加盟站爆員工盜刷顧客載具長達5個月的離譜情事，被顧客抓包後，回覆顧客補開發票回函。圖／取自Google map圖／取自網路論壇
中油小港路加盟站爆員工盜刷顧客載具長達5個月的離譜情事，被顧客抓包後，回覆顧客補開發票回函。圖／取自Google map圖／取自網路論壇

中油 加油站 盜刷 載具 離職 雲端發票

延伸閱讀

明日起國內汽、柴油價格各調降0.1元

中油宣布：平穩雙機制啟動！明日起國內汽、柴油價格皆不調整

高雄中油員工宿舍1157戶同一電號 電價調漲居民吃不消

三接環團上訴案發回一審 中油：不停工 力拚2025年完工

相關新聞

國道1號連環車禍！西螺服務區附近「8車追撞」 6人送醫塞車嚴重

國道一號北上雲林西螺交流道，今天下午3時許，靠近西螺服務區段發生多部車連環追撞，初步了解造成6人受到輕傷...

影／台中七期豪宅保全「寄生上流」？ 把公設當自家惹議

台中市西屯區七期一間豪宅大樓近日有網友反映，該社區的保全，將個人物品擺放在地下室電表區旁，儼然將該處當成自己私人處所，彷...

台北成美橋車禍！保險桿噴飛、車頭全毀 「3車撞成團」釀4傷

連接台北市內湖、南港區的成美橋今晚發生3輛汽車碰撞事故，現場釀成4名男女受傷送醫，皆意識清醒，事故原因及確切傷勢等有待釐...

國道1號北向「多車連環撞」！西螺路段紫爆回堵2公里 時速僅18公里

高速公路局表示，今天下午2時54分，國道1號北向230K西螺交流道前，發生8輛自小客追撞事故，占內2車道，回堵2公里。

中油加盟站爆員工盜刷載具！被抓包會計竟替他求情：想考國營事業、別追究

中油高雄小港路加盟加油站爆發員工盜刷顧客載具情事，劉姓女子3月間去加油使用發票載具，後雲端發票都沒入帳，僅收到會員點數，...

澳洲男退休踏進台灣 跑台中警局喊「迷失自己」有原因

澳洲籍六旬男子Gary退休後四處旅行，近日造訪台灣，未料前往台中時因手機出現問題，無法查找地圖而迷路，澳男見附近有派出所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。