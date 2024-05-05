中油加盟站爆員工盜刷載具！被抓包會計竟替他求情：想考國營事業、別追究

中油高雄小港路加盟加油站爆發員工盜刷顧客載具情事，劉姓女子3月間去加油使用發票載具，後雲端發票都沒入帳，僅收到會員點數，去電詢問，站方在當事人幾度逼問下，才坦承是員工刷進自己載具，但卻替男員工求情，指已嚴懲，會帶對方去廟裡發誓，惹怒當事人PO文；警方初步調查，該名員工偷雲端發票行為長達5個月，將約談到案說明。

一名劉姓女子在網路論壇「Dcard」PO文，指3月22日到高雄小港區一間中油加油站加油，當天是一名男加油員幫忙服務，使用發票載具，但直到26日雲端發票都沒入帳，只收到會員點數。

劉打電話到加油站詢問，隔天早上接到電話，說要請工程師查是否上傳雲端時出什麼問題，所以當下要了她的會員卡號；當天下午接到該加盟站自稱是會計的女性人員來電，一開始先說他們查到是該名加油員沒有刷到她的載具，劉追問沒刷到會有紙本發票出來，那發票在哪？又為何當下沒有馬上告知。

劉追問下會計才稱，該名男員工刷到別人的。劉女詢問「是刷他自己的載具嗎？」會計才吱唔回答「ㄟ．．對．．沒錯」。

接下來會計一連串回覆讓劉傻眼，會計稱該名加油員想考國營事業，希望她不要追究、提告，對話中，還不斷為該名加油員求情，並稱加油員已自請離職，還說已用了很嚴厲的方式讓他真心悔改，帶他去「土地公廟拜拜發誓」。

劉女無法接受，將整個雲端發票被盜刷過程貼文，引發網友熱議。對此，被指控的中油加盟站回應，該名員工已經離職，目前站方正進行後續處理，詳細狀況得等明天上班日才能回覆。

轄區小港警分局警方指出，經主動連繫被害人劉姓女子至轄區報案後，經查該該名加油站張姓離職員工（28歲），自去年12月至今年4月15日遭公司解職前，利用顧客加完油付帳後，趁機將顧客發票存入自己載具。

由於有被害人報案，目前尚無法清查張男盜刷多少張發票，警方已主動通知涉案張男到案說明，並擴大清查其餘被害人身分，全案將朝涉嫌侵占罪偵辦。

中油小港路加盟站爆員工盜刷顧客載具長達5個月的離譜情事。圖／取自Google map