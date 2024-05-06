中職／年度選秀、測試會開始報名 富邦悍將握有狀元簽

中華職棒年度新人球員選拔會將於6月28日舉行，新人球員測試會也將在6月17日舉辦，即日起接受線上報名。

中職官方今天發布聲明，台灣運彩長期支持中職，連續3年冠名新人選拔會，全新隊規模增添更多夢想舞台，去年177位選手投入新人選拔會，最後共43選手入選，測試會人數則創歷史新高，總計203位選手參加，最終共97人獲球團推薦，人數也是歷年新高。

今年新人球員選拔會報名期限即日起至6月20日中午12點止，一律採線上報名，凡自2019年起，曾入選經典賽或資格賽、世界12強、世大運、U-23世界盃棒球賽、U18世界盃棒球賽、BAF亞錦賽、BAF亞青賽及亞運等國手資歷的選手都可報名。

最近1年爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人獎項前3名得主都可直接報名參加，應屆高中畢業生則可透過聯盟或聯盟所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式參與。

未符合資歷的選手可透過報名參加年度新人球員測試會，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（民國95年8月31日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，自即日起至6月6日中午12點止，可報名參加6月17日在新北市新莊棒球場舉辦的測試會，詳細報名資訊請見2024年度台灣運彩新人球員選拔會報名網站。

今年新人球員選拔會選拔順序是富邦悍將、台鋼雄鷹、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍隊。