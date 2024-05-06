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美國消費力道出現疲軟跡象 股市多頭面臨考驗

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國消費者面臨壓力，可能考驗美股漲勢。圖／歐新社
美國消費者面臨壓力，可能考驗美股漲勢。圖／歐新社

道瓊社報導，當市場思索聯準會（Fed）究竟何時啟動降息之際，消費者面臨壓力的跡象已浮現，若這種情況持續下去，可能為美國股市帶來麻煩。

年初時，投資人以為Fed最快3月降息、年底前將降息6碼，然而，隨著數據顯示通膨仍黏著、勞動市場依然緊俏，市場開始大幅縮減降息預期，如今預估Fed秋季才開始放寬貨幣政策，今年只會降息兩到三次。

儘管美股在4月回跌，投資人對降息預期的轉變大致處之泰然，看好強勁的經濟與消費能帶動企業獲利成長。然而，消費者對支出已日益謹慎。麥當勞、Shake Shack、溫蒂漢堡、星巴克、肯德基母公司Yum Brands等餐飲業者，上季的業績成長都差強人意。

Frost投顧公司投資長麥凱恩說，在此同時，近來數據顯示消費者所得和支出皆續增，但支出的增速比所得快，顯示消費壓力增強的跡象。

他說：「我們將觀察失業率上升的時點，一旦失業率開始上升，就業也更不穩定，這常使消費者縮減支出。我們將觀察就業數據，看就業壓力何時開始實質拖累消費與經濟。」

根據Moneyfarm投資長弗萊克斯的說法，消費壓力已影響某些公司，但尚未衝擊整體股市。高利率對各族群的影響有所不同，低收入者受到的打擊特別大。

麥凱恩也響應這樣的論點：「我們正看到經濟出現分歧，位處頂層的人，過得遠比底層的人好」。

Fed 消費者 美國 美股

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