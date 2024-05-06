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違勞基法遭北市開罰 南山人壽：裁罰不合理已提訴願

中央社／ 台北6日電
南山人壽。圖／聯合報系資料照片
南山人壽。圖／聯合報系資料照片

台北市勞動局今天公告3月違反勞動基準法裁罰結果，其中最重罰為南山人壽因未經工會同意使勞工延長工時等原因遭罰新台幣160萬元。南山人壽今天表示，裁罰有不合理之處，公司已依法提訴願救濟。

根據台北市政府違反勞基法事業單位及事業主公布總表，南山人壽因未經工會或勞資會議同意使勞工延長工時、未依法給付休息日工作工資，此次遭開罰160萬元。南山人壽2022年及2023年因類似違規事由曾被開罰6次，2年多來累計遭罰1055萬元。

南山人壽今天下午說明，公司尊重個別內勤員工加班意願，同時取得99.9%內勤員工加班同意書，若員工為提供對保戶及業務夥伴有效率的服務品質，主動願意在業務繁忙之際提出加班申請，南山人壽才會在必要時協請內勤員工加班，並依勞基法的加班費給付基準給付足額加班費，並無損及內勤員工權益。

南山人壽進一步表示，公司遵守法令、重視員工權益與福利，照顧全體員工初衷未曾改變，一直以來提升內勤員工福利措施、建置完善教育訓練制度，對於此次北市府裁罰有不合理之處，公司已依法提起訴願救濟，將靜待訴願機關處理結果。

加班費 南山人壽 工時

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