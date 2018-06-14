10大必看球賽 德墨之戰排第2

聯合報 記者藍宗標／綜合報導 2018-06-14 23:56 用LINE傳送

為期一個月的世足 賽點燃戰火，卅二強第一個目標是在分組賽過關，先搶下十六強門票；美國ＣＢＳ體育網列出分組賽十大必看賽事，明天西班牙、葡萄牙之戰最有看頭，其次是德國 對決墨西哥 ，這對挑戰二連霸的德國是一定要贏的關鍵戰。

世足賽四十八場分組賽踢到廿九日，ＣＢＳ推薦給球迷的十大賽事，俄羅斯、沙烏地阿拉伯開幕戰已經結束，接下來是十六日西班牙對葡萄牙、阿根廷 對冰島、十七日德國對墨西哥、十八日比利時對巴拿馬、廿一日法國對秘魯、廿五日俄羅斯對烏拉圭、廿七日阿根廷對奈及利亞、墨西哥對瑞典、廿九日英格蘭對比利時。

阿根廷重量級球星梅西廿四日將滿卅一歲，最後一次參加世足賽，唯一心願就是奪下生涯首冠，但國家隊成員世代交替、戰力出現斷層，分組賽首戰對決全國人口只有卅四萬、首次闖進會內賽的冰島，話題性十足。

本屆世足賽沒有真正的死亡之組，Ｄ組被喻為「最接近死亡」，阿根廷和冰島、克羅埃西亞、奈及利亞相爭十六強，球隊本身狀況一堆，外界並不看好這個傳統強權能走多遠，想要重演四年前踢進冠軍戰（延長賽○比一不敵德國）的場面恐怕很難。

世足賽卅二強新面孔除了冰島，巴拿馬也是首次晉級，ＣＢＳ分析這個中美洲小國恐怕不會有太大進展，能走到這一步已經很開心了。