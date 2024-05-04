廣達36周年前夕！邀20大策略夥伴 副董座盼贏、領市場

代工大廠廣達（2382）4日將在林口總部迎接集團成立以來的第36周年慶祝盛典，而3日晚間也依循過往慣例，盛大舉辦「2024廣達策略聯盟聯誼會暨36週年紀念聯歡晚會」，並邀請市場供應鏈上下游的多家「策略夥伴」齊聚，而今年活動副董事長梁震次也代表集團大家長林百里，逐一向來自全球的供應鏈夥伴們，致上深深敬意。

據悉，3日活動特地安排在台北寒舍艾美酒店舉行，現場有逾20家供應鏈大廠高管現身與會，而今年策略夥伴聯誼會的主題定為「廣達迎領 創新科技」，不僅彰顯出集團對目前AI大趨勢的持續看好之外，同時也透露出集團期盼持續攜手供應鏈夥伴們，一同開創出更多全新的科技技術，並藉此帶領國內外產業界持續向前邁進的含義。

廣達近年成功搭上合作夥伴輝達掀起的這波AI旋風、並透過雙方合作推出最新「推論伺服器MGX」，於全球伺服器市場大搶商機，而此波熱潮也不斷延燒，更在各地刮起陣陣強勁的AI狂潮。對此，廣達除安排精湛的演出為這場晚會揭開了序幕，也為受邀這場盛宴的夥伴們特地準備了精彩的表演，讓整場晚會洋溢著滿滿歡樂的氣氛、熱鬧非凡。

外界也聯想起，年初時副董事長梁次震在旺年會上相當激昂的演說，他當時表示「自己看到大家，讓我感覺年輕了至少20歲，雖然今年雖然景氣那些還是有很多壓力，但是我們的夢想也是無窮的」他直言，廣達在2024會繼續紅下去，因為有AI人工智慧，讓廣達發揮自我價值，很多產品都會導入AI，他喊話「今年大家一起努力讓3A齊發，讓廣達變A+的公司」。