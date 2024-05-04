南投物產展新竹大遠百西門通廣場周末快閃

南投縣政府與新竹大遠百攜手合作，本周末推出「品味南投-山城美味」展售會，特別邀請南投優質農特產品及特色店家在新竹大遠百西門通廣場展出，為消費者提供一次購足安全、高品質農特產品的絕佳機會。

現場設有南投縣優質農特產品展售區，包括：茶、咖啡、新鮮蔬果等，還有以天然純淨的柚花萃取的精油，製造出的九柚系列產品，已培養出許多忠實的愛用者。另外還有名為「南投茶世界香」的茶席區，邀請專業茶藝師現場示範沖泡南投的好茶，供消費者免費品嚐。

此外，展售期間不能錯過精彩的DIY活動，每日共兩個場次（14:00、15:30），運用南投特有的美人腿筊白筍及各式優質蔬果，結合多樣有趣的手作課程，讓參與者深入感受南投縣的獨特魅力。

新竹大遠百表示，為回饋踴躍消費民眾舉辦滿額贈活動，凡於現場消費100元可獲得一點，累積至滿500元即可兌換精選的南投好禮，限量好禮兌完為止。即日起至5月5日造訪南投物產展，可輕鬆選購南投優質農特產品，品味南投山城的獨特魅力。 南投物產展開展3日在新竹大遠百舉行開幕典禮。圖／業者提供 南投物產展也透過多場DIY讓民眾了解地方物產特色。圖／業者提供

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