「賽局理論」大師、前台大名師巫和懋 凌晨因病離世

以鑽研「賽局理論」著稱的前台灣大學名師巫和懋，今日凌晨因病離世，享壽72歲。

巫和懋曾在他回顧過往30年學術生涯的文章裡寫到，求學時從台大數學系轉經濟系是他人生第一個重要選擇；第二個是放棄在美國的終身教職返台，在台大教書；第三個則是接受林毅夫（現任北京大學國家發展研究院名譽院長）邀請，2006年至北大中國經濟研究中心全職任教，之後出任北京大學國家發展研究院經濟學教授。

他的第三個選擇，當時在台灣曾喧騰一時，引發許多關於台灣名師要出走到大陸的熱烈討論。巫和懋在文章中寫到，他離開台灣的時候，很多朋友都說他傻，但是他覺得自己並不傻，想到中學校長送他的兩句話影響很大，就是：「無慾速，無見小利；欲速則不達，見小利則大事不成。」 巫和懋認為，並沒有因為一時小利，而阻礙了他人生的重大決策。