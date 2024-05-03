確診後咳不停以為「長新冠」她不菸不酒竟查出肺癌

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳信如說，陳婦在右肺有一顆約1.5公分的腫瘤（紅圈處）。圖／台中醫院提供
醫師陳信如說，陳婦在右肺有一顆約1.5公分的腫瘤（紅圈處）。圖／台中醫院提供

51歲陳姓家庭主婦不菸不酒，也沒有肺癌家族史，去年底確診新冠肺炎後，咳不停，以為是染疫後遺症「長新冠」，吃藥也沒改善，年初就醫檢查，竟發現右胸有顆早期肺癌，經手術切除後，久咳症狀獲立即改善，目前在門診持續追蹤中。

衛福部台中醫院胸腔內科主任陳信如說，久咳不癒原因很多，確診新冠肺炎後，若持續有咳嗽症狀，經藥物治療超過兩周仍未改善，建議立即至胸腔內科檢查，找出病因，才能及時對症下藥，避免延誤治療。

陳信如指出，陳婦做胸腔聽診等檢查正常，開立解咳藥物後症狀也有緩解，但做胸部X光檢查意外發現右肺有一個約1.5公分的不規則狀結節，進一步電腦斷層攝影與切片檢查，確診為肺腺癌，幸好腫瘤屬早期癌症且未轉移，接受內視鏡手術切除腫瘤，輔以藥物治療，久咳緩解，持續門診追蹤觀察。

台中醫院院長黃元德表示，近年肺癌高居台灣男女性癌症死亡率第一名，肺癌患者可選擇微創手術、標靶、免疫藥物治療，大幅提高治療效果，尤其國健署已提供一等親有肺癌家族史的民眾免費低劑量電腦斷層檢查，台中醫院近年因此發現多名早期肺癌患者，呼籲符合資格民眾前往醫院檢查。

微創手術 新冠肺炎 肺癌

延伸閱讀

公費癌篩直送公司 國健署加碼「主動追陽」促回診

每4分19秒就1人罹癌 國健署：4種癌早期存活率逾9成

為看孫子出生決心抗癌 肺癌3期阿公做螺旋刀防腦轉移有成效

同癌不同命 醫病齊籲：無基因突變肺腺癌加速健保給付

相關新聞

李艷秋自曝「骨刺切破盂唇」 專家分析關鍵核心問題

主持人李艷秋在社群發文提及，自己被診斷「左髖關節緣外傷性軟骨破裂合併髖臼關節壓迫症候群及關節炎」，骨科醫師認為，可能是因...

搭機注意！配合520總統就職空中操演 松機「這5天」航班異動

交通部民航局台北國際航空站表示，配合「中華民國第16任總統副總統就職籌備會」規畫空中操演與組合訓練，5月13、15、17...

「沒錢請看護」工傷男怕終生臥床 拚復健重新站起

彰化縣20多歲林姓男子因工作意外，造成顱骨骨折、右下臂被輾碎，送醫開刀後昏迷三個月期間下肢肌肉萎縮，醒來後無法走路，家人...

國道客運運價最高漲幅定案！北高票價最高可漲36元

國道客運各項成本上漲，營運環境不佳，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會提送運價調漲案，交通部審議四排座基本運價漲幅不...

台鐵鳳鳴臨時站預計11月底啟用 重劃居民：南來北往更方便

新北市鶯歌鳳鳴臨時站即將完工，立委蘇巧慧今日與交通部長王國材前往視察，蘇巧慧表示，鳳鳴居民等待火車站快20年，中央補助6...

母親節國道交通量估增4至6% 12處地雷路段將匝道儀控

母親節將於5月12日登場，高速公路局研判，民眾大多有家庭聚餐及出遊規畫，參考近年母親節及周休六日國道交通量統計資料及特性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。