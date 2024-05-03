確診後咳不停以為「長新冠」她不菸不酒竟查出肺癌

51歲陳姓家庭主婦不菸不酒，也沒有肺癌家族史，去年底確診新冠肺炎後，咳不停，以為是染疫後遺症「長新冠」，吃藥也沒改善，年初就醫檢查，竟發現右胸有顆早期肺癌，經手術切除後，久咳症狀獲立即改善，目前在門診持續追蹤中。

衛福部台中醫院胸腔內科主任陳信如說，久咳不癒原因很多，確診新冠肺炎後，若持續有咳嗽症狀，經藥物治療超過兩周仍未改善，建議立即至胸腔內科檢查，找出病因，才能及時對症下藥，避免延誤治療。

陳信如指出，陳婦做胸腔聽診等檢查正常，開立解咳藥物後症狀也有緩解，但做胸部X光檢查意外發現右肺有一個約1.5公分的不規則狀結節，進一步電腦斷層攝影與切片檢查，確診為肺腺癌，幸好腫瘤屬早期癌症且未轉移，接受內視鏡手術切除腫瘤，輔以藥物治療，久咳緩解，持續門診追蹤觀察。

台中醫院院長黃元德表示，近年肺癌高居台灣男女性癌症死亡率第一名，肺癌患者可選擇微創手術、標靶、免疫藥物治療，大幅提高治療效果，尤其國健署已提供一等親有肺癌家族史的民眾免費低劑量電腦斷層檢查，台中醫院近年因此發現多名早期肺癌患者，呼籲符合資格民眾前往醫院檢查。