脫北者爆料金正恩的「享樂組」 每年挑25名處女「入後宮」

北韓一名脫北者朴研美（Yeonmi Park）曾因自傳《為了活下去》而引發全球媒體關注，被譽為最美脫北女孩。近期她在YouTube爆出北韓驚人內幕，稱北韓政府每年都會招募25名處女，組成「享樂組」來取悅金正恩和其他高層，令人十分驚訝。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，朴研美在脫北之後被賣到中國，接著又「逃離地獄」搬到美國，出版了《為了活下去》一書，分享自己過往的悲慘經歷。

在YouTube上擁有百萬粉絲的她近期分享表示，北韓政府有一個叫做「享樂組」的組織，會向民間家庭招募年輕、未發生過性行為的女性來「服務」政府高官。

朴研美說，北韓名間有傳言，金正恩的妻子就是出身於「享樂組」，而她自己是因為家庭地位才沒被選上。她提到，北韓民眾生活困苦，因此北韓人不但不覺得女兒被招募「入宮」有什麼問題，反而很開心她們可能因此有更好的生活品質。

不僅如此，朴研美還爆料金正恩跟父親金正日的偏好類型，金正恩喜歡的是苗條、高挑、西方化的女性，金正日則喜歡圓臉、高挑的類型。

2010年一名女性脫北者接受雜誌採訪時表示，自己在15歲那年突然被身穿制服的官員從學校帶走，還問她是不是有過性行為。官員告訴她要加入「享樂組」服勤十年，這段期間不能跟家人聯絡，若是試圖逃跑，甚至還會遭到處決。