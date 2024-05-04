不怕缺工！十九甲雞排首創「舒肥雞」即時加熱智販機

「2024台中連鎖加盟創業大展」3日在台中國際展覽館開展，十九甲雞排首創「舒肥雞」即時加熱智販機，與傳統販賣機使用的輸送帶有所不同，採用機器手臂進行操作，除了增加科技感之外，還能提升效能和效率，不怕缺工！

台灣缺工的議題從未間斷，缺工也一直是餐飲業最大的問題，更是讓許多餐飲業者無法持續經營的罪魁禍首，AI智能販賣機除了帶來更多便利性，免人力、免裝潢，移動方便，租金也便宜，更能365天24小時營業不間斷，讓許多餐飲業者也紛紛走向智能化設備。

全國首創的「機械手臂」舒肥雞即時加熱智販機，即將由「十九甲雞排」創新推出。尚溢國際餐飲總經理黃田富表示，此次重磅回歸2024台中加盟展，除了口味多元，更能選擇即時加熱，想吃就吃，既方便又省時。

業者去年對外開放全台加盟以來話題不斷，超過數百位有志創業菁英躍躍欲試當老闆，再次藉由此次台中連鎖加盟展擴展全台門店布局。

十九甲雞排首創「舒肥雞」販賣機，這項創新除了原有的雞排選擇，更引進大家喜愛又健康的舒肥雞，與傳統販賣機使用的輸送帶有所不同，採用機器手臂進行操作，除了增加科技感外，還能提升效能和效率。

販賣機標榜兩大重點：1.可微波即時加熱，顧客可以根據需求選擇微波或不微波，方便外帶後自行加熱，或在機台上選擇即食。2.吃口感也吃健康，相較於一般的電宰雞，舒肥雞採用精選的氣冷雞，低熱量、低脂肪、高蛋白，口感更美味多汁，讓消費者享受健康美食。

另外經過不斷研發改良，新一代智能販賣機也將問世，口感與現場炸製一致，24小時供應多樣美食，包括雞排、薯條、雞塊、雞米花等，預計暑假前亮相。

2024年首度前進飲品市場，推出咖啡智能販賣機，每一顆咖啡豆都是經過精心挑選和比例調配，堅持自行烘焙，創造屬於十九甲咖啡的風味，並具有自動清洗內管功能，讓加盟業者無需親自保養換管，經營更靈活，除了單品咖啡還能有多種口味，冷熱皆宜。

黃田富強調，十九甲雞排品牌始終致力於加盟多元發展，期盼帶來消費者與加盟者的雙向創新，近年來不斷展現台灣在地小吃文化的創新與突破，為業界帶來更多元發展機會和商機，並提供四大加盟優勢，包括擁有完善訓練輔導機制、堅守營運品質、嚴格食安把關及專業團隊控管。

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