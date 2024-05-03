克宮發言人：馬克宏持續談論出兵烏克蘭可能性「很危險」

法新社報導，法國總統馬克宏在2日刊登的「經濟學人」訪談中重申不應排除出兵烏克蘭的可能性，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）3日表示，馬克宏的言論「很危險」。

馬克宏在訪談中說，如果俄國突破烏克蘭防線及烏方提出這類要求，那麼向烏國派遣西方國家軍隊的問題就會「合法」產生。

俄方對於西方國家先前提出可能部署軍隊支持烏方的暗示做出了憤怒的反應，認為這是北約（NATO）直接涉入衝突並對俄國採取敵對和激進立場的證據。

克宮發言人佩斯科夫3日告訴記者，「此番聲明非常重大也非常危險」，並稱馬克宏「持續談論直接參與烏國相關衝突的可能性。這是非常危險的趨勢」。

馬克宏今年2月首次表示法國不排除出兵烏克蘭，美國等北約國家迅速對此表達反對。