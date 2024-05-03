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上銬畫面曝！貴婦奈奈男友父母 名醫黃立雄夫婦逃亡6年今返台

影／貴婦奈奈男友父母 名醫黃立雄夫婦涉詐逃亡…今返台上銬

攝影中心／ 記者季相儒／ 桃園機場即時報導

網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與男友黃博健2018年涉吸金逃亡加拿大，其男友父親、名醫黃立雄夫婦因投資醫美涉詐逃亡加國，四人都遭到通緝，而黃立雄與妻子黃林麗真在加拿大聲請政治庇護遭法院駁回並驅逐出境，兩人昨天從多倫多搭機返台，於今天凌晨5時15分時抵達桃園機場，由調查局人員上銬解送歸案。

蘇陳端與男友黃博健設立「杏立博全」診所，販售醫美相關產品，2018年突然倒閉，兩人遭提告吸金約10億元潛逃出境至加拿大多倫多，檢方隨即對蘇陳端、黃博健、黃立雄三人於2019年被列入外逃通緝犯名單。而黃立雄妻子黃林麗真則有多起詐欺案由士檢偵辦，部分案件未到案而遭通緝。

黃立雄及妻子黃林麗真昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空BR35航班，今天凌晨5時15分抵達桃園機場，黃立雄夫婦分別在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護，兩人面對媒體提問全程不發一語。

法務部調查局表示黃立雄及妻子黃林麗真因申請政治庇護遭駁回而未獲繼續居留，主動聯繫調查局人員，聲稱遭到黑道威脅，願意返台說明案情，上午抵台後由台北市調查處接押，黃立雄將解送台北地檢署，黃林麗真因另涉詐欺案遭士林地檢署通緝，將解送士檢。

黃立雄（左二）在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護。記者季相儒／攝影
黃立雄（左二）在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護。記者季相儒／攝影
名醫黃立雄（前排中間白髪者）與妻子黃林麗真（倒數第二排中間）在加拿大聲請政治庇護遭法院駁回並驅逐出境，兩人昨天從多倫多搭機返台，於今天凌晨5時15分時抵達桃園機場，由調查局人員上銬解送歸案。記者季相儒／攝影
名醫黃立雄（前排中間白髪者）與妻子黃林麗真（倒數第二排中間）在加拿大聲請政治庇護遭法院駁回並驅逐出境，兩人昨天從多倫多搭機返台，於今天凌晨5時15分時抵達桃園機場，由調查局人員上銬解送歸案。記者季相儒／攝影
黃立雄（中）及妻子黃林麗真昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空BR35航班，今天凌晨5時15分抵台，黃立雄夫婦分別在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護，兩人面對媒體提問全程不發一語。記者季相儒／攝影
黃立雄（中）及妻子黃林麗真昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空BR35航班，今天凌晨5時15分抵台，黃立雄夫婦分別在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護，兩人面對媒體提問全程不發一語。記者季相儒／攝影
黃立雄及妻子黃林麗真（中）昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空BR35航班，今天凌晨5時15分抵台，黃立雄夫婦分別在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護，兩人面對媒體提問全程不發一語。記者季相儒／攝影
黃立雄及妻子黃林麗真（中）昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空BR35航班，今天凌晨5時15分抵台，黃立雄夫婦分別在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護，兩人面對媒體提問全程不發一語。記者季相儒／攝影
黃立雄及妻子黃林麗真（圖）昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空BR35航班，今天凌晨5時15分抵台，黃立雄夫婦分別在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護，兩人面對媒體提問全程不發一語。記者季相儒／攝影
黃立雄及妻子黃林麗真（圖）昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空BR35航班，今天凌晨5時15分抵台，黃立雄夫婦分別在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護，兩人面對媒體提問全程不發一語。記者季相儒／攝影

加拿大 吸金 詐欺 貴婦奈奈 通緝

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