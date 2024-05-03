謝金河稱「00940機會來了」 投資人發抖：準備出清

00940上市前引發搶購潮，不料卻面臨破發命運。財信傳媒董事長謝金河表示，00940上市以來沒站上面額，如今（最低）跌到9.24元，他強調，「投資千萬不要趕熱鬧，等人潮退去才是機會」。PTT網友聽到身為「反指標」的謝金河發話，害怕的直呼「避開00939跟00940」。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，謝金河指出，半導體帶來的新財富效應是台灣第二波財富大浪，面對這波新財富效應，所得分配不均，貧富差距擴大，這也許是總統賴清德未來必須面對的頭號議題。

該網友表示，1990年以來出現兩次財富重分配大浪，一個是過去有去中國投資和沒去中國投資的，現在也沒辦法重頭再來，近期的半導體帶來的財富效應，大家還有機會可以跟上，另外謝金河也點出00939和00940都跌破淨值，人潮退去後也許是機會，各位投資人可以參考逢低布局。

其他人則留言「準備出清」、「00940感受到神秘的力量」、「向下噴還是向上噴？」、「了解，避開939跟940」、「等跌破9塊再入手了，先看看」、「940：老謝 我應該沒得罪你吧」、「可憐，無情點名」、「訊號來了，準備一鍵出清」、「10塊申購還在咕嚕咕嚕」、「940已經很慘了老洩還補刀呀」、「一直破發老謝還來雙重打擊」。

還有人留言「老謝的特斯拉是代表作」、「老洩落井下石不講武德」、「韭是您感受神秘力量吧」、「2萬點逢低布局」、「可憐的韭菜被元大玩爛又被東方神秘力量詛咒」、「他好煩，到處蹭到處講 940受益人會哭」、「韭是您已經夠慘了，還被老謝點名」、「我這兩支套爛了還被點名」、「940真的爛，賣掉買華南金都賺了」。