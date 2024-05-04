迎接母親節！「娘烤好」無煙串燒推美魔女套餐巴結媽咪

迎接母親節，台中市黎明路商圈知名燒烤品牌「娘烤好無煙串燒」回饋消費者支持，特別推出有趣的「美魔女」系列活動，招牌「美魔女套餐」享折扣優惠外，贏得「美魔女辣媽」票選優勝者，還可獲得與年齡等同數目的鹽烤鮮蝦。

老闆馮柏恩、蘇郁婷夫婦霸氣表示，獲勝年齡越長，贈送鮮蝦越多，巴結媽咪不手軟。

台中市黎明路商圈大小餐館林立，但每每下班後時刻，「娘烤好無煙串燒」就高朋滿座，小小空間擠滿享用海陸串燒饕客。21年來，從未打廣告宣傳的「娘烤好」，憑藉著老闆馮柏恩「不賣不好吃的」好廚藝，擄獲消費者的胃，儼然成為商圈地標美食。

馮柏恩曾經是年薪百萬的汽車防爆貼紙超級業務員，當時年僅30多歲，事業、感情兩得意；詎料突如其來的婚變，讓他的人生跌到谷底，家族為了幫他東山再起，傾囊相授無煙串燒技術。馮柏恩說，為了重展新人生，他從家鄉高雄「中漂」到台中市，落腳點就是黎明商圈，沒想到一待就是21年。

馮柏恩回憶剛創業時，沒有本錢租店面，只好用小發財車在路邊叫賣。由於客人對無煙串燒較為陌生，前三個月營業額很慘淡，又常被警察盤查開單，讓他十分沮喪，一度想要放棄。

幸好有高人指點，要他嘗試低價促銷吸客，果然靠著米血1元、豆干5元策略，讓客人一吃上癮，穩住大批主顧客，生意大有起色。4年後終於有了自己的店面，並在黎明商圈打出響叮噹名氣。

馮柏恩指出，台中近年來燒烤店如雨後春筍，利潤高、技術門檻低，他不為所動，仍堅持經營無煙串燒，因為沒有油煙和炭灰，對環境和健康都很友善，而且銅板價讓客人享受美食之餘，健康和荷包都無負擔。

馮柏恩表示，無煙串燒靠的不是醬香味，而是新鮮食材所散發的原汁原味。他挑選食材很龜毛，秉持寧缺勿濫，常常是一食材一供應商，例如小卷一定要澎湖的活凍直送；牡蠣也一定要採自澎湖乾淨海域的。

烏魚子則是自家姐姐養殖，泰國蝦只挑公蝦，號稱泰國猛男蝦。新鮮食材加上火候掌控，獨門調味粉及醬汁，每道串燒一上桌就是香氣四溢，好滋味讓客人一口接著一口，欲罷不能。

迎接母親節，娘烤好推出的系列活動中，「美魔女套餐」包括豬撞牆(豬五花包鮮蝦)、雞屁股、雞皮、筊白筍、玉米筍，原價322元，優惠價288元。上述串燒因為富含膠原蛋白、低熱量、有助美白，是女性客人到店必點的招牌菜單，於是有「美魔女套餐」稱號。

「美魔女辣媽」票選活動即日起至5月底，凡到店內消費「美魔女套餐」的女性客人，從18歲到80歲，只要證明已升格為媽媽級，並將生活照PO到該店粉絲頁(需標示年次)，活動截止後，將依據按讚人數選取優勝前三名，依年齡給予等同隻數的鹽烤鮮蝦。換言之，若優勝者高齡80歲，就獎賞80隻鮮蝦，巴結媽咪不手軟。

馮柏恩當初從無到有，幸賴貴人提拔才能重新站起來，他心懷感恩。眼見景氣低迷，低薪成為年輕人的夢魘，將心比心，憑柏恩很願意將無煙串燒21年豐富的技術經驗傾囊相授，協助年輕人創業，條件是必須使用他獨家特調的醬料，才不致於讓無煙串燒絕佳美味走鐘，讓消費者失望。 「娘烤好」無煙串燒沒有油煙和炭灰，對環境和健康都很友善。記者宋健生/攝影 「娘烤好」願意將無煙串燒21年豐富的技術經驗傾囊相授，協助年輕人創業。記者宋健生/攝影

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