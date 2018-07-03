發哥論足／巴比攻防兩關鍵點 墨日顧左失右遭兩三腳殺進

本屆俄羅斯世界盃原本被看好的熱門強隊，如德國、西班牙、阿根廷及葡萄牙相繼被淘汰後，球迷更關注五冠的巴西 隊能否保住強者位置，這一夜巴西以兩球拿下剋死德國的墨西哥 ，隨後比利時 在補時絕殺才逆轉贏了日本 ；就巴西那兩球以及比利時絕殺那球的實況，發哥分享兩大攻防的關鍵概念，一是左線點火更要小心右線失火，二是傳控球再多最終破網的一刻，總在五腳傳送內達陣。簡而言之就叫「顧左失右更怕兩三腳殺進」。

我們先來看巴西這兩個進球的傳送位置以及搶點位置實況：

第51分鐘，巴西打破僵局，內馬爾在禁區中央外圍先一個右腳後跟傳給交叉接應的威里安（Willian），迅即帶入禁區內在左邊球門六碼區域外角，傳射向第二根球門方向，再由內馬爾(Neymar)全速壓上搶點一腳碰入。

內馬爾(右)跟威里安的兩人合作製造了絕佳的進球空間，庫蒂尼奧(右二)跟著上前壓陣，墨西哥門將及其他防守球員根本沒有任何攔截機會。 美聯社

第88分鐘，巴西鎖定勝的那一球，巴西在中場反搶轉守為攻，由費南吉尼歐（Fernandinho）在中場偏左迅速漂亮一記地面穿越傳球，由內馬爾速度迎上帶球入禁區內，也近似在左邊球門六碼區域外角處，起右腳外側似傳似射向第二根球門方向被守門員奧喬亞擋了一下，剛替補上場的前鋒菲爾米諾（Firmino），比防守者快一步及時搶點一腳碰入網。

發哥分析這兩個進球的關鍵論點之一，即導言所提的「左線點火更要小心右線失火」。兩球正好都是從發哥論述過的「兩大左右危險地帶」之一，即左邊球門六碼區域外角創造攻門的突破威脅，第一球威里安在那位置突破後，被兩名防守者逼上來壓迫下，最佳的傳送點唯有第二根球門前，此時巴西的內馬爾與庫蒂尼奧兩人同時全速壓上搶點，結果由內馬爾一腳鏟入網。

關鍵問題就在門前緊張一刻，攻守雙方比的是第一時間的攻防誰更積極去搶點成功，守方搶到了一腳解危，如攻方搶到就可能破網了。而那一球卻見墨西哥後防球員兩名朝左去逼防傳球者威里安，而門前中央有兩名防守者卻落在內馬爾的身後，讓內馬爾搶先到位碰球入網。

而第二個失球，巴西成功穿越傳送，內馬爾快速迎上得球傳射時，墨西哥防守者壓上慢了半拍，當球傳射向第二根球門前，門前只見墨西哥兩名防守者尤其是薩爾塞多（Carlos Salcedo）光顧看球，卻未警覺危險就在身後迎上一腳的菲爾米諾，再度丟球了。

墨西哥的防守在右半邊又漏人了，被剛換上場的菲爾米諾(右)抓到破網的好機會。 美聯社

兩個失球，墨西哥隊都犯了防守最不應該的老問題，即光顧看球，卻忽略了看人更重要的簡單道理。而巴西兩個破網前的傳球選擇，都是球門左邊被封住下，往右邊球門方向傳射過去，由隊友及時快速迎上搶點一觸碰網。

其次要談的論點是，就算那些強調控傳打法的列強，在最後突破一刻，還是破網總在五腳內傳球所換來的結果。最經典一球，正是今天比利時在進入裁判最後補時階段第94分鐘，由守門員發動快速反擊的絕殺逆轉勝入球，從他在自家禁區內拿下球後，迅速地面直拋球給中場隊友快攻，再傳一腳到前場右邊後，第三個接觸球的查德利（Chadli）及時迎上，就在那所謂的「絕殺地帶」左邊球門六碼區域線外左腳直接射進，整個反攻過程只經兩三腳觸球即破網。

比利時對日本之戰的絕殺球乾淨俐落，沒有一絲拖泥帶水，從門將起腳發動攻勢，到查德利(左二)進球，過程幾乎就像在電光石火之間。 美聯社

日本對比利時首開紀錄那個進球，同樣也是從後場反搶成功轉守為攻開始，只經過兩人觸球後，即以一記漂亮的防守者背後穿越直塞傳球，由原口元氣形成單刀破網。而巴西贏墨西哥的兩球也是如此。

這「進球總在5腳內破網」可是有理論根據的印證。大家回顧本屆世界盃開賽至今，有那一個或那幾個進球是經過五腳傳球之後，所達成最後進球的目標？事實上，早有國際足總大講師修斯經多年數百場的論證數據得知，87%的進球出自5次或更少的傳球之後創造出來的。隨後，發哥每一屆世界盃中也就此觀察並統計得知，也再次驗證了大師的論證是正確無疑。

國際大師也提過，早在上世紀70年代前巴西奪冠時，還流行控制球打法，但分析發現，當時巴西隊每3球中，有2球來自5次以內傳球所製造的進球，而過去40多年世界盃冠軍決賽中，只有一個入球出自5次以上的傳球破網，那是78年的阿根廷，但當時阿根廷每10球裡有9球，也都是傳球在5次以內或更少的傳球之下，所創造出進球的最終目的。

再次重申現今足球講求更快、更強、更精緻化的趨勢下，技術型態也跟著潮流而改變，那就是「簡單而實用，更得把握住快速而有效率的原則」。發哥的總結正是進球總在5腳內破網。