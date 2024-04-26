TimeVallée X 金光鐘錶 板橋大遠百專賣店正式開幕

複合式的精品專賣店正因選擇多元，更能滿足不同的購物想像。Richemont集團旗下多品牌精品店TimeVallée時光天地與本地老字號鐘表通路、創立於1976年的金光鐘錶合作，一次匯集六個品牌，於板橋大遠百開設全新TimeVallée時光天地專賣店，已於今日（4月26日）正式開幕，同時TimeVallée時光天地CEO Michael Guenoun、金光鐘錶總經理龔家賢亦親自到場。

店內空間包含沛納海（PANERAI）、伯爵（PIAGET）、名士（Baume et Mercier）、卡地亞（Cartier）、積家（Jaeger-LeCoultre）和萬國表（IWC）六個高級品牌的TimeVallée板橋大遠百專賣店，是繼2022年7月竹北店開幕後在台開設的第二家、也是雙北雙間專賣店。今日出席活動的TimeVallée時光天地CEO Michael Guenoun便表示，希望透過本次合作夥伴：金光鐘錶的專業知識、經營哲學與對台灣市場的掌握，帶領顧客親身體驗高級腕表與珠寶的迷人；而金光鐘錶總經理龔家賢亦表示，很榮幸與TimeVallée時光天地一同合作，雙方的理念與願景氣和，正是為貴客帶來全球最具知名度與代表性的優越時計。

正式開幕期間，店內品牌的IWC便推薦了重現製表大師Gérald Genta曾在1970原創設計的工程師SL腕表（型號1832），表款將使用32111自製機芯，動力儲存可達100小時，工業、陽剛風格鮮明；PANERAI的Submersible 44毫米紅金碳纖維潛水表則結合Goldtech™紅金和Carbotech™碳纖維於表殼、表圈等不同細節，黑金輝映；而伯爵（PIAGET）的孔雀綠鏤空超薄表則從品牌製表工坊的仙子坡，將機芯以PVD「染」上了一片金屬光澤的翠綠，並搭配岩灰色自動盤，展現品牌超薄、當代、鮮明的運動風格。