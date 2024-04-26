快訊

網紅七寶媽直播訕笑資源班 侯友宜：對歧視行為無法容忍

媒體大亨插手NCC人事！內定主委劉柏立落馬 綠變卦內幕深

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TimeVallée X 金光鐘錶 板橋大遠百專賣店正式開幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PIAGET的孔雀綠鏤空超薄表，價格店洽。圖／TimeVallée提供
PIAGET的孔雀綠鏤空超薄表，價格店洽。圖／TimeVallée提供

複合式的精品專賣店正因選擇多元，更能滿足不同的購物想像。Richemont集團旗下多品牌精品店TimeVallée時光天地與本地老字號鐘表通路、創立於1976年的金光鐘錶合作，一次匯集六個品牌，於板橋大遠百開設全新TimeVallée時光天地專賣店，已於今日（4月26日）正式開幕，同時TimeVallée時光天地CEO Michael Guenoun、金光鐘錶總經理龔家賢亦親自到場。

店內空間包含沛納海（PANERAI）、伯爵（PIAGET）、名士（Baume et Mercier）、卡地亞（Cartier）、積家（Jaeger-LeCoultre）和萬國表（IWC）六個高級品牌的TimeVallée板橋大遠百專賣店，是繼2022年7月竹北店開幕後在台開設的第二家、也是雙北雙間專賣店。今日出席活動的TimeVallée時光天地CEO Michael Guenoun便表示，希望透過本次合作夥伴：金光鐘錶的專業知識、經營哲學與對台灣市場的掌握，帶領顧客親身體驗高級腕表與珠寶的迷人；而金光鐘錶總經理龔家賢亦表示，很榮幸與TimeVallée時光天地一同合作，雙方的理念與願景氣和，正是為貴客帶來全球最具知名度與代表性的優越時計。

正式開幕期間，店內品牌的IWC便推薦了重現製表大師Gérald Genta曾在1970原創設計的工程師SL腕表（型號1832），表款將使用32111自製機芯，動力儲存可達100小時，工業、陽剛風格鮮明；PANERAI的Submersible 44毫米紅金碳纖維潛水表則結合Goldtech™紅金和Carbotech™碳纖維於表殼、表圈等不同細節，黑金輝映；而伯爵（PIAGET）的孔雀綠鏤空超薄表則從品牌製表工坊的仙子坡，將機芯以PVD「染」上了一片金屬光澤的翠綠，並搭配岩灰色自動盤，展現品牌超薄、當代、鮮明的運動風格。

TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店已於即日起正式開幕，每日自早上11點至晚上10點，地址為於新北市板橋區新站路28號、新站路入口，亦可電洽貴賓專線02-2958-8988。

今日TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店開幕活動上，合計10位品牌高層一同出席了剪綵儀式。圖／TimeVallée提供
今日TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店開幕活動上，合計10位品牌高層一同出席了剪綵儀式。圖／TimeVallée提供
流動感十足、開放式的空間內，TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店共帶來六個高級鐘表與珠寶品牌。圖／TimeVallée提供
流動感十足、開放式的空間內，TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店共帶來六個高級鐘表與珠寶品牌。圖／TimeVallée提供
積家Polaris Perpetual Calendar萬年曆，116萬元。圖／TimeVallée提供
積家Polaris Perpetual Calendar萬年曆，116萬元。圖／TimeVallée提供
（由左至右）金光鐘錶總經理龔家賢、TimeVallée CEO Michael Guenoun，以及金光鐘錶副總經理龔家弘，一同為新北市的高級鐘表愛好者，帶來全新、正式開幕的TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店。TimeVallée提供
（由左至右）金光鐘錶總經理龔家賢、TimeVallée CEO Michael Guenoun，以及金光鐘錶副總經理龔家弘，一同為新北市的高級鐘表愛好者，帶來全新、正式開幕的TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店。TimeVallée提供
波浪造型的空間與金色，為全新TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店營造出輕奢氛圍。圖／TimeVallée提供
波浪造型的空間與金色，為全新TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店營造出輕奢氛圍。圖／TimeVallée提供
IWC工程師SL腕表（型號1832），精鋼、32111自製機芯、時間顯示，價格店洽。圖／TimeVallée提供
IWC工程師SL腕表（型號1832），精鋼、32111自製機芯、時間顯示，價格店洽。圖／TimeVallée提供

品牌 腕表

延伸閱讀

長肌肉、更霸氣！浪琴推全新「浪鬼」GMT 43毫米腕表

李玉璽任SHIATZY CHEN板橋大遠百一日店長 巧曬名士風

奧運倒數100天！歐米茄OMEGA超霸系列新表 火熱問世

24WW表展／積家獻雙翼系列2複雜功能機芯 秀三軸陀飛輪

相關新聞

「手搖系冰品」來了！百吉冰棒ＸCoCo手搖 雙響驚喜

台隆集團旗下的國民冰品Poki百吉今夏與人氣手搖飲CoCo都可、冰品界與手搖界的夢幻跨界，聯名打造兩款全新冰品「檸檬奇遇...

TimeVallée X 金光鐘錶 板橋大遠百專賣店正式開幕

複合式的精品專賣店正因選擇多元，更能滿足不同的購物想像。Richemont集團旗下多品牌精品店TimeVallée時光天...

鹹蛋黃冰淇淋＋QQ小麻糬！杜老爺新冰報到

氣溫逐步回升，又到了品嘗冰品的季節。皇家可口今年推出系列新品，包括杜老爺臻心Q大福冰淇淋的三種全新口味：日本抹茶草莓、栗...

愛金卡推「好想兔－想兔Life大富翁icash2.0」！3種主題卡快收集　還有隱藏版「天使卡」

親友團聚時，桌遊常常是不可或缺的環節之一，其中最讓大家熟悉也是從小玩到大的桌遊遊戲，莫過於經典的「大富翁」，遊戲除了考驗...

快筆記！萊爾富、OKmart推「五一勞動節咖啡限時優惠」

下周三將迎來「五一勞動節」，雖然沒有連假，超商同樣祭出咖啡限時優惠，犒賞廣大勞工和上班族。萊爾富5月1日至5月3日限時3...

三人同行送「50公分超高香酥塔餅」！MAMAK檔新菜登場

東區名店「MAMAK檔星馬料理」5月1日起菜單全面改版升級，新增「章魚哥咖哩叻沙麵」、「印度脆球pro」等新菜色，讓饕客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。