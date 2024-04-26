日本加強管制晶片和量子科技出口 響應美國為首的全球動作
日本政府26日表示，計劃擴大對四項半導體或量子運算相關科技的出口限制，成為世界各國推動管制戰略科技流動的最新舉措。
彭博資訊報導，東京當局這項新措施，將影響到用於分析奈米微粒影像的掃描電子顯微鏡技術，以及環繞式閘極（GAA）電晶體技術。日本政府也將要求在出口量子電腦、以及用於量子電腦的低溫CMOS電路之前，必須先申請許可。
這項調整將先徵詢大眾意見到5月25日，最快7月生效。這類出口管制將適用於所有國家，包括輸往台灣、南韓和新加坡等最惠待遇貿易夥伴國，都出口管制官員簽核許可。
經產省表示，這些行動是要加強監管具軍事用途的零組件出口，也與其他國家正在採行的類似措施一致。
在美國努力管制中國大陸取得關鍵半導體製程技術的管道後，日本去年擴大管制23類尖端晶片製造技術的出口。美國官員已遊說希望日本和荷蘭等貿易夥伴的出口管制措施，能與美國對中國大陸的貿易制裁一致。
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