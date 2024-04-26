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日本加強管制晶片和量子科技出口 響應美國為首的全球動作

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本經產省26日宣布，將對晶片和量子運算相關科技的出口實施進一步管制。路透
日本經產省26日宣布，將對晶片和量子運算相關科技的出口實施進一步管制。路透

日本政府26日表示，計劃擴大對四項半導體或量子運算相關科技的出口限制，成為世界各國推動管制戰略科技流動的最新舉措。

彭博資訊報導，東京當局這項新措施，將影響到用於分析奈米微粒影像的掃描電子顯微鏡技術，以及環繞式閘極（GAA）電晶體技術。日本政府也將要求在出口量子電腦、以及用於量子電腦的低溫CMOS電路之前，必須先申請許可。

這項調整將先徵詢大眾意見到5月25日，最快7月生效。這類出口管制將適用於所有國家，包括輸往台灣、南韓和新加坡等最惠待遇貿易夥伴國，都出口管制官員簽核許可。

經產省表示，這些行動是要加強監管具軍事用途的零組件出口，也與其他國家正在採行的類似措施一致。

美國努力管制中國大陸取得關鍵半導體製程技術的管道後，日本去年擴大管制23類尖端晶片製造技術的出口。美國官員已遊說希望日本和荷蘭等貿易夥伴的出口管制措施，能與美國對中國大陸的貿易制裁一致。

半導體 日本 美國

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