宜蘭台二庚線延伸案拚2037完工 山腳道路串連觀光景點

宜蘭台二庚線延伸案北起烏石港、南抵利澤工業區，預計開闢1條長41.2公里的山腳道路，串聯五峰旗風景區、抹茶山、梅花湖、冬山河等觀光景點，也緩解市區壅塞。行政院長陳建仁等人今天赴宜蘭視察，交通部長王國材表示，會力拚2037年全線完工。

公路局長陳文瑞說明，宜蘭縣重要幹道如台二線、台九線、國道五號等，都以東側平原為主，西側並沒有南北向的聯絡道路，因此很早以前就規畫西側山腳要開闢道路，也是整個宜蘭的西環道路，獲得中央支持定位為省道，就是台二庚線計畫。

陳文瑞指出，台二庚線會經過頭城、礁溪、宜蘭、員山、三星、冬山、五結、蘇澳等鄉鎮市，連接跑馬古道、五峰旗、抹茶山、林美步道、龍潭湖、安農溪、梅花湖、冬山河等風景區，遊客不必在走台九線或東西向聯絡道，直接走外環道就可遊覽眾多風景區，此外台二庚也能紓解市區道路壅塞。

目前台二庚線計畫中，礁溪外環道約4.9公里長的路段已開始設計施工，其餘路段今年1月通過可行性評估，正在辦理綜合規畫與環評，通過後將分成3個階段，分別是員山惠好村以北、惠好村到三星安農溪、安農溪到利澤工業區，依序發包施工。礁溪外環道耗資23.6億元，其餘路段預計將花費144.23億元。

王國材表示，台二庚線完工時間定在2037年，宜蘭建設雖晚都是大建設，如高鐵、台62線延伸頭城等等，加一加反而是全國最多的縣市。陳建仁也說，中央在宜蘭挹注的交通建設經費超過3000億元，非常重視宜花東地區發展，相信台二庚線完工後，將帶動觀光產業發展。