快訊

傅崐萁出訪 柯文哲：陸若梭哈「這3張牌」 就換台灣壓力大

台商返台資金活水注入房市、創造上兆元潛在購買力？央行發聲了

獨／開發金董事會決議 將向金管會申請更名為「凱基金控」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周處除三害現實版？詐騙集團鄉下開精舍「洗腦信徒捐款」 吸金上億蓋新屋

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭壯圍鄉林淑芬母女，涉嫌成立宗教組織以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，協助「ACE」詐騙案主嫌林耿宏操縱詐騙直銷團隊「IMBA」，吸金上億元。宜蘭縣政府指出，該精舍並未立案，公家機關難以控管；地方人士則說，蓮池精舍「很神祕」，和鄉親沒有互動，大家都不知道他們在幹嘛。

據了解，林淑芬自稱蓮池精舍住持，也是實際負責人，其女謝詩瑩是蓮池精舍會計，2人2022年起和林耿宏以宗教信仰為名，要求直銷團隊IMBA的成員到蓮池精舍接受教育訓練，林淑芬擔任精神領袖，帶信徒聽法音、捐款，甚至宣稱神明附體「起乩」。

謝詩瑩也不是單純的會計，還是IMBA的行政人員，負責彙整新加入成員的面試、筆試考題，2022年間也曾親自出馬，用「認識幣圈大老投資比特幣」等話術誘騙被害人70萬元。

林淑芬、林耿宏藉宗教手段控制IMBA成員，要求他們達成詐騙直銷業績，並且服從林耿宏、負責銷售的林若蕎等人的指示。2021到2023年間，林耿宏指示成員陸續將1億185萬元交給謝詩瑩，買入土地後興建2層樓高的新精舍，後來又加到3層樓高。

去年6月間，警方查獲ACE王牌交易所相關的昶裕國際股份有限公司，IMBA立刻從原來位於台北市大安區的據點撤離，林耿宏只是林淑芬母女召集幹部，到位於壯圍鄉壯濱路的蓮池精舍舊址，說明昶裕被搜索的狀況並要求幹部和業務刪除手機內證據。

新的精舍位於壯圍鄉永美路上，地方人士說，林淑芬等人去年搬到當地後，幾乎沒和地方居民有任何互動，只是自行吸收信徒，從事私人活動，看在鄉親的眼中相當神秘；當地村民並未參加精舍的活動，也不曉得他們在幹嘛，涉嫌詐欺也是看了新聞才知道。

宜蘭縣政府民政處表示，蓮池精舍並未登記在案。一般而言登記在案的宗教組織，必須彙報人員、財務等狀況給公所，再呈報縣府，縣府也會輔導其募款、使用香油錢，或者領取補助等；未登記的宗教組織雖沒有上述好處，縣府卻也難以管理。

目前ACE勾結詐團詐騙案已經偵結，台北地檢署依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪起訴32人，林耿宏、林淑芬、謝詩瑩等人在押。

位於壯圍鄉的蓮池精舍現址，披上宗教組織的外皮，其實是詐團根據地，透過起乩等手法洗腦信徒從事詐騙，吸金上億元。記者陳敬丰／攝影
位於壯圍鄉的蓮池精舍現址，披上宗教組織的外皮，其實是詐團根據地，透過起乩等手法洗腦信徒從事詐騙，吸金上億元。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 林淑芬 詐騙

延伸閱讀

ACE主嫌是虔誠信徒…蓮池精舍成詐團洗錢據點 主持人母女也被押

ACE虛擬幣詐案洗、藏錢手法曝光！ 宜蘭「蓮池精舍」就弄了1億多

相關新聞

交保三天首出庭！郭哲敏怨電子腳環蓄電差 睡到一半被電話叫醒查行蹤

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院院日前23日裁定讓他以5000萬...

周處除三害現實版？詐騙集團鄉下開精舍「洗腦信徒捐款」 吸金上億蓋新屋

宜蘭壯圍鄉林淑芬母女，涉嫌成立宗教組織以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，協助「ACE」詐騙案主嫌林耿宏操縱詐騙直銷團隊「IM...

避免尷尬用「便利貼」交換意見 嘉義首件國民法官案判決出爐

去年嘉義縣東石鄉張姓男子涉嫌酒駕撞死女騎士案，為嘉義地院首件國民法官案，連續3天開庭審理今天審結，宣判刑期3年6個月。審...

新莊分局派出所1員警替詐團偷查個資 1收押1交保

新北市新莊分局一名王姓派出所員警，涉嫌與疑似詐騙集團曾姓成員勾結，利用公務電腦登入警政署警政知識聯網單一簽入應用系統，點...

台北市14警分局長對死刑存廢表態了 全部舉手贊成死刑

憲法法庭日前開庭辯論37名死囚提出的「死刑釋憲案」，激辯5小時，最快3個月內判決。針對死刑存廢，台北市議會警政衛生部門今...

血汗司法官過勞引關注 法務部：放寬檢察官辦案管考

法官李昭然因工作壓力墜樓，司法體系血汗問題浮上檯面，法官、檢察官、書記官過勞議題引發關注；法務部「合理化檢察官工作負擔研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。