周處除三害現實版？詐騙集團鄉下開精舍「洗腦信徒捐款」 吸金上億蓋新屋

宜蘭壯圍鄉林淑芬母女，涉嫌成立宗教組織以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，協助「ACE」詐騙案主嫌林耿宏操縱詐騙直銷團隊「IMBA」，吸金上億元。宜蘭縣政府指出，該精舍並未立案，公家機關難以控管；地方人士則說，蓮池精舍「很神祕」，和鄉親沒有互動，大家都不知道他們在幹嘛。

據了解，林淑芬自稱蓮池精舍住持，也是實際負責人，其女謝詩瑩是蓮池精舍會計，2人2022年起和林耿宏以宗教信仰為名，要求直銷團隊IMBA的成員到蓮池精舍接受教育訓練，林淑芬擔任精神領袖，帶信徒聽法音、捐款，甚至宣稱神明附體「起乩」。

謝詩瑩也不是單純的會計，還是IMBA的行政人員，負責彙整新加入成員的面試、筆試考題，2022年間也曾親自出馬，用「認識幣圈大老投資比特幣」等話術誘騙被害人70萬元。

林淑芬、林耿宏藉宗教手段控制IMBA成員，要求他們達成詐騙直銷業績，並且服從林耿宏、負責銷售的林若蕎等人的指示。2021到2023年間，林耿宏指示成員陸續將1億185萬元交給謝詩瑩，買入土地後興建2層樓高的新精舍，後來又加到3層樓高。

去年6月間，警方查獲ACE王牌交易所相關的昶裕國際股份有限公司，IMBA立刻從原來位於台北市大安區的據點撤離，林耿宏只是林淑芬母女召集幹部，到位於壯圍鄉壯濱路的蓮池精舍舊址，說明昶裕被搜索的狀況並要求幹部和業務刪除手機內證據。

新的精舍位於壯圍鄉永美路上，地方人士說，林淑芬等人去年搬到當地後，幾乎沒和地方居民有任何互動，只是自行吸收信徒，從事私人活動，看在鄉親的眼中相當神秘；當地村民並未參加精舍的活動，也不曉得他們在幹嘛，涉嫌詐欺也是看了新聞才知道。

宜蘭縣政府民政處表示，蓮池精舍並未登記在案。一般而言登記在案的宗教組織，必須彙報人員、財務等狀況給公所，再呈報縣府，縣府也會輔導其募款、使用香油錢，或者領取補助等；未登記的宗教組織雖沒有上述好處，縣府卻也難以管理。