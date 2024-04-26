快訊

網紅七寶媽直播訕笑資源班 侯友宜：對歧視行為無法容忍

媒體大亨插手NCC人事！內定主委劉柏立落馬 綠變卦內幕深

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中信金（2891）每股配1.8元！現金殖利率達5.8％ 創19年新高

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中國信託金融園區。圖／中信金提供
中國信託金融園區。圖／中信金提供

中信金控（2891）股利出爐，26日宣布每股配發1.8元現金股利，創19年新高，總計發放35,億1961萬5610元，盈餘配發率約63.83％，略低於上一年度64.5％盈餘分配率。

如果以中信金控26日收盤價31.15元計算，現金殖利率攀高到5.78％，在金控股中屬於前段班。

中信金同時宣布決議乙種特別股股息每股配發2.25元，丙種特別股每股配發1.92元現金股利。

中信金控董事會同步通過子公司中國信託商業銀行進行銀行IT核心現代化專案。追加預算新臺幣19.4億元，全案投資金額變更為新臺幣96.1億元。現依據實際需要，將新增追加預算新臺幣17.4億元，全案投資金額變更為新臺幣113.5億元。

中信金2023年稅前盈餘669.34 億元，稅後盈餘為560.81億元創新高，每股EPS達2.82元，中信金總經理陳佳文日前釋出訊息，指出中信金控今年股利會從2021年的1.25元再往上加。

2891中信金 股利 金融股

延伸閱讀

七家金控配息出爐…殖利率最高7％！ 她：會選金融股還高股息ETF？

存股族注意！第一金每股配1.15元 現金殖利率3%

中信金股東會紀念品出爐！網稱「丐幫必備」：公園套組+1

中信金擬併京城銀？黃天牧與中信金都表示不予置評

相關新聞

中信金（2891）每股配1.8元！現金殖利率達5.8％ 創19年新高

中信金控（2891）股利出爐，26日宣布每股配發1.8元現金股利，創19年新高，總計發放35,億1961萬5610元，盈...

35.7萬股東注意！永豐金每股配0.75元現金股利、配股0.25元

35.7萬股東注意！永豐金（2890）26日公布股利，董事會決議2023年度股利政策，每股配發現金股利0.75元、股票股...

資產概念股夯 志信攻漲停、南港大漲逾8%

營建股大漲也帶動資產概念股漲勢，內陸貨櫃運輸公司志信（2611）26日攻上漲停板，收27.65元，成交量超過2萬張，較平...

80萬股東注意！開發金每股配0.5元現金股息 配發率四成

開發金控（2883）26日下午董事會拍板去年盈餘分派，每股配發現金股息0.5元，以今天開發金收盤價13.45元計算，現金...

富邦金（2881）配3元配發率6成！ 專家比預測高一點：喜歡「有吃又有拿」的金融股

富邦金配3元，配發率6成...

富邦金配股3元、總股利配發率62.5% 成金融股領漲指標

台股26日盤中大漲逾300點，電子股、航運股、營建股大漲之外，金融股也是上漲的表現，由富邦金擬配發3元股利，包括現金股利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。