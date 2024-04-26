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中信金（2891）每股配1.8元！現金殖利率達5.8％ 創19年新高
中信金控（2891）股利出爐，26日宣布每股配發1.8元現金股利，創19年新高，總計發放35,億1961萬5610元，盈餘配發率約63.83％，略低於上一年度64.5％盈餘分配率。
如果以中信金控26日收盤價31.15元計算，現金殖利率攀高到5.78％，在金控股中屬於前段班。
中信金同時宣布決議乙種特別股股息每股配發2.25元，丙種特別股每股配發1.92元現金股利。
中信金控董事會同步通過子公司中國信託商業銀行進行銀行IT核心現代化專案。追加預算新臺幣19.4億元，全案投資金額變更為新臺幣96.1億元。現依據實際需要，將新增追加預算新臺幣17.4億元，全案投資金額變更為新臺幣113.5億元。
中信金2023年稅前盈餘669.34 億元，稅後盈餘為560.81億元創新高，每股EPS達2.82元，中信金總經理陳佳文日前釋出訊息，指出中信金控今年股利會從2021年的1.25元再往上加。
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