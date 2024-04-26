新光金重啟與台新金合併評估 董事會11:4表決通過

新光金控（2888）26日召開董事會，就是否「啟動和台新金控合併的談判和進行必要的程序」進行表決，該案最終以「11:4」通過，持保留意見的4位董事分別為李增昌、吳欣儒、新光三越董事暨新光三越財務長賴慧敏以及獨董許永明，他們認為，如今增資在即，若是啟動合併案恐會影響增資達成率。

據了解，此案是由新光金董事吳東明及洪士琪聯名提案，內容是表達希望續行討論2022年5月提出的合併研究小組，並且以台新金為優先合併對象，這是因為2022年新光曾聘請高盛擔任財務顧問，當時評估出4家公司較為合適，但僅有台新金回函，因此此次選擇台新金為優先合併對象。

據悉，該案表決以「11:4」通過，其中持保留意見的4位董事分別為李增昌、吳欣儒、賴慧敏以及獨董許永明。持保留意見的董事們認為，如今增資在即，若是啟動合併案恐會影響增資達成率，大家會覺得「我為何要增資讓你去合併」，而許永明則認為，應將合併對象擴及更多官、民營金控。

消息來源指出，吳東明及洪士琪兩位董事並不是第一次提出成立合併研究小組，早在2022年就提出來，當時是台新金以0.584股換新光金1股。吳東進派認為，過去國內金控、金融業合併，皆是以淨值為合併參考依據，新光金目前股價遠低於淨值，用股價為參考值進行換股比例，對新光金股東並不公平。在兩方暫時無法達成共識的情況下，最終以表決通過。

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