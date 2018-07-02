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發哥論足／西班牙傳控球打法再受挫 快速效率才是時代潮流

何長發
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當賽後大會數據打出西班牙俄羅斯這場淘汰賽中，西班牙整場占有74%對26%的絕對控球優勢，以及25次對比6次的懸殊射門次數差距下，最終還是被逼平飲恨在殘酷的PK大戰，過去十年來由西班牙引領的傳控球打法再次遭受打擊，而西班牙在相對較容易殺出血路的右半邊出局後，可以預言本屆必有一匹黑馬將殺入最後的冠軍決賽。

西班牙實力超群，對俄羅斯之戰掌控了全場近3/4的球權，最後竟然還無法贏球，實在讓...
西班牙實力超群，對俄羅斯之戰掌控了全場近3/4的球權，最後竟然還無法贏球，實在讓人錯愕。 美聯社

由於在右半邊熱門的西班牙摔死後，剩下的俄羅斯、克羅埃西亞、瑞典、瑞士、哥倫比亞、英格蘭，這六隊將決出一強闖進最後決賽，除了英格蘭在1966年奪冠外，也只有瑞典在更遙遠的1958年世界盃作為東道主闖進過決賽，因此本屆可望誕生一支半世紀來首見踢進冠軍決賽的新面孔黑馬軍。

本屆16強出爐左右兩半邊各自分開站位後，奪冠的熱門賠率重新開出，西班牙得利於跳開了死亡的左半邊，也因此升為奪冠的兩大熱門之一，可是面對實力相對較弱的俄羅斯，全場控球率高出對手近三倍，射門次數多出四倍這樣的場上絕對優勢下，最終還是遭逼入PK大戰飲恨退場，從這場給我們球隊應有很大的啟示值得參考。

本屆至今52場比賽中，給大家一個統計數字，即有20場以上的對戰中，場上控球率占優的一方，還有全場射門次數較多的一方，最終都未能贏球，成了「贏了形勢卻輸了球」的結果。這樣的場數比例，占了目前全部比賽的逾40%相當的高。

「贏了形勢卻輸了球」的狀況在本屆賽事屢見不鮮，德國對南韓之戰全場控球率達到7成，...
「贏了形勢卻輸了球」的狀況在本屆賽事屢見不鮮，德國對南韓之戰全場控球率達到7成，射門26次也遠多於南韓的11次，但最後的結果卻是南韓2：0 贏球。 美聯社

賽前俄羅斯即被評為世界盃最弱的東道主，事實上，這支俄羅斯隊的整體實力，是比上世紀80年代的前蘇聯隊差，也比獨立後出現在2004年歐錦賽的俄羅斯隊弱，而本屆俄羅斯踢進16強賽面對實力強過他們的西班牙，拿啥去跟西班牙爭勝？放聰明點不宜採正常的攻防對幹打法，最好對策即全力守住對方，於是場上所見的俄羅斯隊，堅持在自己後場密集聯合防守；而占有主導攻擊優勢的西班牙，整場在中前場至禁區外圍一再地在導球傳動，問題是很多都屬那安全性的短傳，缺少有威脅性的穿越突破傳球出現，而1比1平手的兩個進球還是帶有意外造成的，一個烏龍球，一個12碼罰球，使這場成了進入淘汰賽至今最沈悶的比賽。

俄羅斯以弱搏強，採用後場密集聯防策略湊效，讓掌控大半攻勢的西班牙屢攻不進，終於拖...
俄羅斯以弱搏強，採用後場密集聯防策略湊效，讓掌控大半攻勢的西班牙屢攻不進，終於拖到PK戰來決勝負。 美聯社

這場俄、西之戰也讓我想起2010世界盃首度奪冠時的西班牙隊，當時西班牙首場亮相即栽在瑞士腳下，射門次數多出3倍，控球率也高達63%，最終首戰輸了球。不過他們及時調整心態，把取勝放在第一位的考量下，往後踢的很謹慎保守，每場仍將場面牢牢的控制在了自己的腳下，平均超過60%的控球率、比對手多出一倍的射門數，西班牙強大的控制力讓對手都只能被動防守。同樣在這種情況下，西班牙進入淘汰賽以後都僅僅以1比0小勝，場面上踢得並不好看卻最後如願拿下冠軍。

西班牙的傳控球打法，從2008年開始到2012年最風光，連續拿下兩屆歐錦賽以及世界盃冠軍，也讓我們見證過去十年內各支球隊對於控球率態度的變化。從英國媒體天空體育的統計數據得知，英超在2007-2016賽季的9年時間裡，控球率低於4成的球隊，在單場比賽中的獲勝次數呈現出明顯的上升勢頭，在2007-08賽季的時候，控球率低於4成的隊伍，一共才贏下了19場比賽。在那個年代，失去了控球率意味著你已經輸了一大半了。不過到了2015-16賽季的時候，這個數據來到了驚人的52場。

最佳典例是2016年的夏天，當萊斯特城在英超諸強的仰視下，舉起英超冠軍獎盃的時候，或許我們真的不能否定：速度為王，反擊最強的威脅力道了。那支藍狐以英超倒數第三的44.7%的控球率、以及倒數第二的70.5%的傳球成功率，完成了一個如同夢幻般的賽季。

萊斯特城俱樂部在英超2016球季以顛覆傳統的方式奪冠，這可能帶給世界各國很大的啟...
萊斯特城俱樂部在英超2016球季以顛覆傳統的方式奪冠，這可能帶給世界各國很大的啟發。 歐新社資料照片

今年最新鮮明戰例:2018年4月11日歐冠八強賽，羅馬在主場全場控球率僅43%，竟以3比0擊退巴薩，最終逆轉勝出，總比數4比4憑客場進球優勢，把巴薩淘汰四強門外。

不僅僅只是英超，國家隊的大賽更是鐵證如山，看看過去的幾屆兩大賽，讓人非常吃驚的是，2010年世界盃上，控球率低於45%的隊伍，居然僅僅只有3%的獲勝率。這幾乎就意味著：輸掉控球率，你就輸了！但是在這之後的2012年歐錦賽，2014年世界盃和2016年歐錦賽上開始飛速上升。僅僅6年之後，在2016年歐錦賽上，控球率低於45%的隊伍勝率已經來到了30%，這是八年前南非世界盃時的10倍。

發哥這裡的結論就是，別太迷信傳控球打法，掌控場上的節奏很重要，但是主導控球權以及攻擊優勢的一方，在現今足球講求更快、更強、更精緻化的趨勢下，技術型態也跟著潮流而改變，那就是要懂「簡單而實用，更得把握住快速而有效率的原則」。

世足西班牙俄羅斯

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何長發

足球界人稱發哥，為前民生報資深體育專業記者，國內目前唯一連續十屆世足賽專業球評。

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