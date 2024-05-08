鋪面檢測技術再躍進 從斥資2000萬調查車轉為手機搞定

中央大學在國科會「產學技術聯盟合作計畫」補助下，與日本日瀝株式會社合作，推出最新鋪面檢測技術「富玉攻頂二號 GLOCAL-EYEZ」，只要將智慧手機安裝於一般車輛正常行駛，即可檢測出鋪面狀況，大幅降低成本，簡化處理程序。

中央大學土木系主任陳世晃表示，2017年與日本日瀝株式会社簽署「富士玉山攻頂國際合作計畫」，2018年投入3D鋪面狀況調查車「富玉攻頂一號」斥資2000萬元，並和高速公路局、交通部公路局及台北工務局合作檢測並應用於鋪面管理。

目前最新的「富玉攻頂二號」，其亮點在於極度便捷的檢測方式，只需將智慧手機安裝於一般車輛並正常行駛，並將數據上傳雲端，1小時內即可獲得檢測鋪面狀況報告，包括裂縫、坑洞及平坦度等。相較於傳統的專用檢測車輛，不僅大幅降低檢測成本，並可簡化繁瑣的檢測及資料處理程序，也能造福偏鄉，達到節能減碳功效，為鋪面的淨零排放盡心力。

中央大學校長周景揚說，一號進展到二號的確從大型設備調查車，變為一支手機在任何車上就能達到目標，相信未來推廣能讓台灣更多道路來使用。國科會產學與園區業務處長許增如表示，很高興這樣技術推廣到一些道路安全上的檢測上使用。

日瀝株式會社長小幡学指出，台日雙方攜手研究最先進的鋪面檢測技術，並採用AI先進的尖端科技，實現高精度鋪面檢測水準，讓台灣的基礎設施更具經濟效益。

桃園養護工程隊長羅中森表示，桃園15米以上道路由桃園養工處委託工程車天天巡查，13個行政區共有14台，約7至10天能巡完一次，若發現需要修補地方，將可立即運用瀝青、小型壓路機填補。15米以下道路則由公所維管，運用車輛巡檢或是通報發包方式維護。而青埔地區也有與社團法人中華鋪面工程學會合作的1輛半AI即時生成巡檢車，生成派工單後再到場施作。 中央大學在國科會「產學技術聯盟合作計畫」補助下，與日本日瀝株式會社合作，2018年推出3D鋪面狀況調查車「富玉攻頂一號」斥資2000萬元。記者翁唯真／攝影 中央大學在國科會「產學技術聯盟合作計畫」補助下，與日本日瀝株式會社合作，推出最新鋪面檢測技術「富玉攻頂二號 GLOCAL-EYEZ」，只要將智慧手機安裝於一般車輛正常行駛，即可檢測出鋪面狀況。記者翁唯真／攝影 中央大學在國科會「產學技術聯盟合作計畫」補助下，與日本日瀝株式會社合作，推出最新鋪面檢測技術「富玉攻頂二號 GLOCAL-EYEZ」，只要將智慧手機安裝於一般車輛正常行駛，即可檢測出鋪面狀況。記者翁唯真／攝影

商品推薦