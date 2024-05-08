因應AI升級數位教育 竹市府投587萬元汰換更新教學設備
AI人工智慧時代來臨，新竹市政府挹注587萬元經費，協助各中、小學進行資訊設備維護及資訊教育物品耗材汰換，鼓勵教師運用網路資源及行動載具，發展多元創新教學模式，突破傳統學校教育時空限制，讓使用者於任何時間、地點，都能進行教學活動。
新竹市教育處指出，為提升數位教育品質，並因應十二年國民教育的課程目標，除希望教師能具有資訊基本知能運用外，也盼善用資訊融入各領域所學，讓學生在課程中學會統整運用、手腦並用、系統思考，進而勇於創新，展現科技應用與生活美學的涵養。
新竹市長高虹安說明，市府致力推動數位教育，從輔助教學到互動教學及更深層的創新教學，循序漸進逐級而上發展，讓學生遨遊於數位科技的智慧世代，進行自主學習、適性多元、團隊合作、專題探究、邏輯思維，打造與時俱進優化智慧教學環境，全面提升數位教育。
教育處指出，這次升級資訊硬體設備，進而精進教學品質，使數位學習成效達到最大化、建立多元學習管道，培養師生知識經濟時代的重要能力，再結合竹市在地特有科技智慧、人文美學與國際教育特色資源，建置無所不在的學習校園。
新竹市教育處長陳木金說明，由於AI人工智慧時代的來臨，全球教育將朝課堂上的改變、教學多元型態以及公立學校的改革三大趨勢，讓每個人在科技的幫助下，獲得最大的自由，最少的限制，促進學習教育的目的，體現最大的價值，進而從中得到數位學習的喜悅，建構新世代的智慧學習環境新願景。
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