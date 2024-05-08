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電商AI伺服器挹注 長榮航：今年貨運需求旺淡季不淡

中央社／ 台北8日電
長榮航空總經理孫嘉明。聯合報系資料照／記者周彥妤攝影
長榮航空總經理孫嘉明。聯合報系資料照／記者周彥妤攝影

長榮航空總經理孫嘉明今天表示，今年貨運需求暢旺，主要受惠電商、AI伺服器、汽車零組件等動能，且上半年淡季不淡，下半年通常也比上半年更旺，明年機票價格則要看油價成本，若下滑就能反映在票價並降價。

新北市政府新聞局今天舉辦「2024新北天際影展記者會」，由新北市長侯友宜、長榮航空總經理孫嘉明共同揭示，即日起於長榮航空泉航線機上娛樂系統，上架新一季「新北市紀錄片獎」作品。

孫嘉明會後受訪表示，今年貨運需求很好，4月貨運收入高於3月，往年4、5月是淡季，今年4、5月不錯，「且5月還很多人在要位置」，原因就是來自電商、人工智慧（AI）伺服器、汽車零組件的市場需求暢旺。整體而言，今年貨運需求暢旺，通常下半年比上半年旺，而今年上半年淡季不淡。

他也指出，今年貨運許多客戶都來要求簽整年合約，但坦言「位子很難拿出來」，導致拿不出位置「惜售」的狀況，而長約價格固定，也會陷入價格不划算的問題；長榮航已在4月8日交付第9架波音777F貨機，近期投入營運，並挹注新成長動能；接著就是2025年起陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程計畫。

此外，在客運部分，因為多家航空公司陸續增加航點，是否有在北美線感受到殺價，孫嘉明表示，今年因為成本墊高，所以很難有殺價的情況發生，「油錢都不夠的話，何必飛」，明年機票價格則要看油價，畢竟有俄烏戰爭、以巴衝突，導致油價還是在平均高點，明年戰爭如果能結束、油價成本下滑，票價就可以反映降價一些。

針對第2季、第3季機票訂位狀況，他表示，訂位狀況都不錯，看起來都還是成長，第1季營收就成長17%，第2季還是成長，但由於5月中旬以後，北美和歐洲的航線量能都恢復到和現在相同水準，因此會影響成長率表現，成長幅度不會那麼高。

年貨 長榮航空

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