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累積500噸垃圾…琉球垃圾清運連9次流標 周春米：必要時縣府進場清運

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣琉球鄉面臨垃圾危機，島上垃圾暫置在垃圾暫存場內，累積約5百噸垃圾。圖／讀者提供
屏東縣琉球鄉面臨垃圾危機，島上垃圾暫置在垃圾暫存場內，累積約5百噸垃圾。圖／讀者提供

屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運作業連續9次流標， 今8日第10次公告招標作業，縣長周春米憂心萬一再次流標，將影響島上居民健康及衝擊當地旅遊業，8日一早緊急邀集相關單位研議因應對策，要求環保局明日到琉球鄉公所與鄉長陳國在召開檢討協調會，必要時由環保局在警察局協助下進場清運，不讓琉球鄉陷入垃圾危機

小琉球垃圾是由環境資源部補助經費，委託環保公司跨海清運至崁頂焚化場處理，去年底鄉公所辦理新年度垃圾清運招標作業，但到今年2月底舊約截止，招標作業均流標。5月7日鄉公所第9次招標作業開標，儘管在屏東縣環保局爭取下，環境資源部將每噸清運費補助由每噸4500元提高到5000元，仍再流標。

目前島上垃圾暫置在垃圾暫存場內，累積約5百噸垃圾，鄉公所5月8日立即再辦理第10次公告招標，周春米關心小琉球垃圾問題，8日一早邀集環保局、民政處、警察局、交通旅遊處等單位提前研商。

周春米除責成環保局加強垃圾暫置場的環境衛生和消毒工作，倘若琉球鄉第10次垃圾清運招標作業又流標，要求環保局、警察局務必深入了解流標原因，尤其在垃圾清運成本已提高一成，符合離島清運成本，為何仍無廠商投標，是否有其他因素。

垃圾堆積與日俱增，暑期旅遊旺季即將到來，島上垃圾壓力不斷升高，周春米要求環保局9日到琉球鄉公所，與鄉長陳國在召開檢討協調會，尋求解決方案，必要時由警察局協助維持秩序，環保局緊急僱工僱船進場清運，絕不讓垃圾影響民眾生活。

屏東縣琉球鄉面臨垃圾危機，島上垃圾暫置在垃圾暫存場內，累積約5百噸垃圾。圖／讀者提供
屏東縣琉球鄉面臨垃圾危機，島上垃圾暫置在垃圾暫存場內，累積約5百噸垃圾。圖／讀者提供

周春米 垃圾危機 小琉球 環保局

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