該狠心分手？「男友遭截肢」她腦補左右為難 網群勸：別當聖人

日前有一名女網友在論壇Dcard上以「男友被截肢了，該分手嗎？」為題發文，她表示，自己已經思考了一段時間，還是沒辦法下決定要不要狠心丟下男友離開，所以想來問問大家的意見，引發網友關心熱議。

原PO透露，她與男友交往兩年多，感情穩定，前陣子男友發生一場意外導致右腳遭到截肢，現在等他的傷口復原及心理狀況調適得差不多就可以裝義肢了，這段時間她下班就到醫院照顧跟鼓勵他。

原PO表示，雖然知道現代醫療技術進步，裝上義肢對生活影響不會太大，但心裡仍會感到不安，因為兩人的家境都只是小康不算富裕，很怕將來步入婚姻，遭截肢的腳會不會有併發症，自己會不會變成病患照顧者，所以才會一直考慮該不該提出分手，但是想到他才剛截肢沒多久，如果她又離開他，會不會害他想不開之類的。

原PO指出，她私下有找朋友聊過，朋友建議她趕快提分手，說「人有時候就是要自私一點，寧願被外人罵也不要賭上自己的未來。」

但她仍陷入兩難，一方面是真的放不下兩年多的感情，一方面又覺得應該要狠下心斷開不確定的未來，所以想要聽聽大家的意見，是不是其實沒那麼嚴重，是自己對於截肢的後遺症腦補太多了呢？

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「分手吧」、「妳都想這麼多了，就算不分，結婚後這會不會是未來一個雷點？如果未來結婚後要離婚更麻煩」、「是，雖然很殘忍，但還是得分，妳不用勉強自己當聖人，因為99%的人遇到也會分，畢竟只是男女朋友，這就是現實，不要被道德綁架，沒人會怪你」。

還有不少網友表示「交往兩年而已又不是二十年，想想這兩年在妳整個人生中佔比是多少？」、「沒有一定的答案，如果妳是為了未來怕被拖累就分手吧」、「除非那場意外與妳有關，不然還是建議分了，畢竟誰也不欠誰」、「以長期來看還是建議你分手，但可以想辦法把傷害減到最低」。