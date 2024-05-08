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全大運田徑／透早比賽不習慣 林昱堂為巴黎奧運時差預作準備

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
國內男子跳遠紀錄保持人林昱堂，113年全大運最終日賽程順利以7公尺78為地主台體大留下金牌。圖／113年全大運執委會提供
國內男子跳遠紀錄保持人林昱堂，113年全大運最終日賽程順利以7公尺78為地主台體大留下金牌。圖／113年全大運執委會提供

去年亞洲錦標賽飛出8公尺40全國男子跳遠紀錄的台灣體大田徑好手林昱堂，今天113年全大運壓軸日上陣，第一跳7公尺60就領先群雄，最終以第三跳的7公尺78為「地主」留下金牌，一早9點半就開始比賽也是另類為巴黎奧運準備方式。

林昱堂去年亞錦賽驚天一跳不但摘下金牌，全國紀錄、巴黎奧運門票一併到手，但今年農曆年前發現左腳阿基里斯腱撕裂傷，直到上月底大陸鑽石聯賽才迎接本季首站，以7公尺63的第8名作收。

全大運以地主身分出賽，林昱堂沒意外奪下金牌，不過第二跳選擇放棄，後三跳都超出起跳線失敗，最終以第三跳的7公尺78拿下金牌；台灣師大莊安澤以7公尺47奪銀，北市大學蔡侑辰以7公尺38鍍銅。

「兩、三年沒那麼早起來比賽，不太習慣。」今天男子跳遠早上9點半就開賽，林昱堂直呼不適應，在肌肉還沒「醒」的狀態下出賽，成績沒做太多預設，「這也是不錯經驗，因為準備巴黎奧運，去那裡有時差，（這場）就當作調整時差和助跑的比賽。」

林昱堂提到，先前鑽石聯賽發現助跑是個問題，「因為可能肌肉型態轉變、肌力更強，或是有進退步，變得要重新適應身體狀況，這場來適應助跑，下一場黃金大獎賽讓自己更好，成績穩定上去，找到合適的助跑。」他下周將出發大阪準備大阪木南道孝田徑挑戰賽，6月初還有台灣國際田徑公開賽，6月中可能再安排最後一場比賽備戰，接續就閉關準備7月26日開幕的巴黎奧運。

全大運 林昱堂 田徑

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