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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

新全民運動？ 內馬爾滾登溫網好爆笑

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
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本屆世足賽受到討論的「內馬爾滾」。 美聯社
本屆世足賽受到討論的「內馬爾滾」。 美聯社
巴西球星內馬爾（Neymar）在本屆世界盃多次倒地，讓人對他在地上打滾的畫面留下深刻印象，除了網友後製許多惡搞的照片和影片外，現在就連溫布頓網球選手也來「致意」一番，一位男雙選手在隊友擊球打中自己後，倒地表演「內馬爾滾」，搏得現場哄堂大笑。

溫網長青男子雙打邀請賽，瑞典46歲老將比約克曼（Jonas Bjorkman）和澳洲球員伍德布里奇（Todd Woodbridge)合夥參加，沒想到一次的多拍來回中，後場的伍德布里奇最後失手，將球砸在網前的比約克曼背上，比約克曼先是一愣，接著融入時事，在地上抱著肚子連滾兩圈，重現本屆世足名場景「內馬爾滾」。

現場觀眾歡笑連連，最後比約克曼還伸手向對手求援，讓對面的巴拉米（Mansour Bahrami）翻過球網，上前做心肺復甦術，為這場表演賽增添更多笑聲和掌聲；巧合的是，法國籍的巴拉米在這場比賽的搭檔，是克羅埃西亞的伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic），兩人今晚看世足冠軍戰肯定各擁其主。

「內馬爾滾」除了意外登上溫網，也成了各界球迷的全民運動，網路上有人模仿數年前冰桶挑戰的模式，創造「NeymarChallenge」的標註， 甚至連在俄羅斯看球的墨西哥球迷，也都在接受電視台訪問時，即興表演一筆。

世足內馬爾

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