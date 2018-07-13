肯亞官員公費考察挨轟 克國總統自費成對比

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-13 11:25 用LINE傳送

克羅埃西亞女總統科琳達（Kolinda Grabar Kitarovic）在今年世足賽期間，自費搭乘經濟艙前往俄羅斯，並坐在觀眾席觀戰為球隊打氣的親民作風近來廣受好評，不過近日卻傳出肯亞官員以考察名義花費了45萬美元（約台幣1370萬元）的公費前往俄羅斯觀賽，遭到該國人民砲轟的消息，讓雙方形成強烈對比。

根據法新社報導，今年在世足賽缺席的肯亞，近來卻有20名國會議員耗資約45萬美元的公費，前往俄羅斯展開為期兩周的考察之旅，包括所有旅費、住宿費與球賽門票費用皆由全民買單的舉動，馬上就引發肯亞國民的反彈。

雖然肯亞體育部部長第一時間強調，自己確實有授權6名議員前往俄羅斯觀摩，學習如何舉辦大型體育活動，不過為何會一口氣變成20人的考察團，他仍待了解中。

根據法新社報導，肯亞人民的最低工資每月僅有約120美金到280美金，不過國會議院與政府官員的薪資卻是相當優渥，甚至在去年8月肯亞國內大選後，還提出了為議員加薪的提案，成為這次肯亞人民會如此反彈的主因。

雖然身為世界田徑強國之一，但肯亞在足球的發展並不盛行，且該國代表隊不僅從未晉級到世足賽決賽圈，就連非洲國家盃也從來未晉級到第二輪，且從2004年最後一次參賽至今，都未再取得參賽資格。