俄羅斯捲入興奮劑疑雲 球隊發言人：是氨水

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-10 12:32 用LINE傳送

俄羅斯隊。 路透 2018世足賽地主國俄羅斯在一度不被看好的情況下，一路殺進8強賽才敗給克羅埃西亞，寫下隊史次佳（包含以蘇聯名義參賽時期）的亮眼成績，不過近日卻有國際媒體控訴俄羅斯球員在賽前疑似有使用興奮劑的行為，但隨即遭到該隊發言人否認，指出球員只是使用氨水達到刺激的作用。

俄羅斯在今年世足賽上靠著強悍的身體素質以及地主優勢加持，從一開始不被看好能夠從小組賽出線到最終挺進8強賽，其中包括16強賽擊敗了西班牙，好表現一度讓各界跌破眼鏡。

不過近日卻遭到歐洲媒體爆料，在幾場比賽前俄羅斯球員都被拍下了拿著棉球在鼻子前用力吸氣的畫面，且比賽過程中更不時有俄羅斯球員做出揉鼻子的動作，被認為是使用刺激性藥物或是興奮劑的表現。

而德國媒體在第一時間即與俄羅斯發言人進行聯繫，而該隊發言人則是鄭重澄清，俄羅斯球員聞的是不在禁藥清單中的氨水，希望能讓球員在賽前保持清醒、感官能受到刺激。

根據俄羅斯隊隊醫指出，透過氨水浸泡過的棉球提神，在全世界體育圈中已流行十幾年， 「在日常生活中也有人會用這個方法喚醒失去意識的人，因為氨水的氣味強烈，但這跟禁藥並無關連。」