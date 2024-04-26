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海尼根在台投產135億元 屏東廠將成為東北亞供貨中心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
副總統賴清德（右）今出席海尼根台灣酒廠投產啟動典禮。記者劉星君／攝影
副總統賴清德（右）今出席海尼根台灣酒廠投產啟動典禮。記者劉星君／攝影

海尼根台灣今在屏東啤酒廠舉辦在台投產典禮，宣布加碼投資新台幣135億元，2030年打造淨零碳排啤酒廠，成為在台深耕第一個國際啤酒釀造商。適逢台荷歷史交會400年，副總統賴清德、經濟部長王美花、屏東縣長周春米、總統府準秘書長潘孟安等出席投產啟動典禮，賴清德肯定海尼根在台投資，期勉越在地越國際。

海尼根在台逾20年，看好台灣在亞太市場戰略地位與高端啤酒類別成長潛力，深耕台灣、落腳屏東。海尼根台灣董事總經理吳建甫說，此次在台投資計畫規模達新台幣135億元，2025年起預計每年提供中央及地方政府超過新台幣41億元稅收，是國際啤酒釀造商在台灣第一次，也是規模最大在地投資生產計畫。 

副總統賴清德今參訪海尼根屏東酒廠，荷蘭供應鏈總監Pieter帶領走訪廠區，聽取釀酒、品管、發酵、過濾、分裝等不同階段導覽。董事總經理吳建甫、公共事務總監郭琬蘋針對海尼根全球戰略、永續經驗、在台投資規畫以及啤酒經濟學等議題交流。

賴清德說，海尼根是歐洲最大啤酒商，台灣是海尼根海外第二大消費市場，第一大是美國。海尼根屏東廠邁向零碳排的啤酒生產基地，2025年目標垃圾零掩埋，2030年百分之百零碳排，2040年淨零轉型，希望海尼根推動過程經驗，足以給台灣其他製造業作參考，期勉海尼根與地方緊密結合，成為屏東驕傲，也成為台灣的驕傲。

經濟部長王美花說，副總統賴清德擔任行政院長期間，推動成立投資台灣事務所，透過政策提升台灣對外資吸引力、壯大台灣經濟，未來政府持續扮演橋梁，推動跨部會討論、強化地方連結。縣長周春米說，屏東不只農漁、觀光，未來向產業邁進，相信以海尼根能量、友善，能成為屏東企業學習標竿。

海尼根指出，2024年第一季起，屏東啤酒廠推出首批Made in Taiwan的海尼根罐裝啤酒。未來產線全面啟用，屏東啤酒廠不僅滿足台灣市場，更有望成為海尼根銷日本、南韓東北亞釀造中心。

海尼根台灣響應政府5+2產業創新，屏東啤酒廠引進綠能釀酒科技與循環經濟營運模式。海尼根台灣正式引進歐洲新臥式發酵桶槽，與荷蘭原廠製程同步，將在台灣採用可回收綠瓶機制（RGB），預計可大幅降低玻璃容器廢棄物達六成以上，實現循環經濟。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

副總統賴清德（右）今出席海尼根台灣酒廠投產啟動典禮。記者劉星君／攝影
副總統賴清德（右）今出席海尼根台灣酒廠投產啟動典禮。記者劉星君／攝影
副總統賴清德（左五）今出席海尼根台灣酒廠投產啟動典禮。記者劉星君／攝影
副總統賴清德（左五）今出席海尼根台灣酒廠投產啟動典禮。記者劉星君／攝影
副總統賴清德（右）今出席海尼根台灣酒廠投產啟動典禮，先參訪廠區，縣長周春米（右二）、總統府準秘書長潘孟安（右三）與會出席。記者劉星君／攝影
副總統賴清德（右）今出席海尼根台灣酒廠投產啟動典禮，先參訪廠區，縣長周春米（右二）、總統府準秘書長潘孟安（右三）與會出席。記者劉星君／攝影
副總統賴清德（左四）今出席海尼根台灣酒廠投產啟動典禮。記者劉星君／攝影
副總統賴清德（左四）今出席海尼根台灣酒廠投產啟動典禮。記者劉星君／攝影

新台幣 賴清德

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