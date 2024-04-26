被抓包「婚外性行為」！印尼2對夫妻遭鞭刑20下 皮開肉綻畫面嚇壞眾人

印尼亞齊省兩對夫婦近日因涉嫌「婚外性行為」，違反當地嚴格的性別關係法規與伊斯蘭教法，遭宗教警察當眾狠狠用藤條鞭打20下，殘忍程度令人不敢直視。

每日郵報報導，亞齊省是印尼唯一實行全伊斯蘭刑法與鞭刑的地區，就算不是穆斯林，也必須遵守伊斯蘭教法，不能買酒、不能賭博，未婚夫妻不可進行親密行為或性行為、不能婚外性行為及同性性關係等。

根據令人震驚的照片顯示，兩對男女分別跪坐在藍色地毯中，在接受被稱為「Wilayatul Hisbah」的宗教警察鞭打時，兩名女子低著頭跪著，兩名男子則起身站著。

被鞭打多達20下後，其中一名男子的背部皮開肉綻，出現一條條紅腫的鞭打傷痕，同時還滲著血。工作人員則替他檢查傷口與上藥。而在接受鞭刑之前，所有受刑者必須接受醫療檢查，包括血壓測量等。

亞齊省政府去年起宣布實施更嚴格的法律，旨在「減少犯罪」。法律中明文禁止沒有親屬關係或是婚姻關係的男女在公共場所或車輛內靠太近。立法者表示，新法規的目的是為了「塑造出在日常生活中忠誠遵守伊斯蘭價值觀的人民」。

當地法律規定，未婚情侶間的親密或性行為、婚外性行為、同性性關係、販賣和飲用酒精飲品以及賭博等，都可判處鞭刑。

而在亞齊省，長期以來鞭刑都是一種「公開表演」，警察和大眾更是經常拍攝這些懲罰的畫面，讓受刑者感到羞辱。

雖然人權運動者多年來一直呼籲停止這類「不人道且有辱人格」的鞭刑懲罰，並敦促印尼政府採取行動。但根據國際特赦組織印尼分部的監測，2020年亞齊省當局就執行至少60次公開鞭刑，並對254人施以懲罰。

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