小琉琉古蹟靈山寺階梯當越野機車炫技場 島民氣炸：小琉球不歡迎你

屏東熱門旅遊景點小琉球，日前有名越野機車騎士把靈山寺旁約3層樓高的行人階梯當成極限運動場，騎上高處後再俯衝而下，影片昨天PO上網後引發撻伐，居民痛斥不僅行為危險，更不尊重在地民間信仰，成了全島公敵。東港警方說，該處屬寺方私人土地，非道路範圍，不適用道路交通管理處罰條例，已請廟方設置安全阻隔設施。

小琉球臉書平台昨天有人貼出一段影片，一名越野機車男騎士騎上靈山寺旁的行人階梯，先往上騎了3段高約3層樓的階梯，再迴車往下衝，短短30秒的影片引發當地居民憤怒，紛紛留言譴責騎士的行徑。貼文者指出，「這樣好嗎？那是人走的樓梯，為什麼要這樣糟蹋小琉球呢？」、「就是看不過才貼上來」。

網友回應，「又是一個樓梯的猴子，怎不摔一摔，自以為很帥膩，有夠87」、「為了流量而去破壞古蹟，何等的低能無腦行為，拜託別再來了，琉球不歡迎你」、「真的有夠白目！」、「很帥？請好好愛惜靈山寺的階梯好嗎？還是要贊助，廟方眾生會很感謝。滾遠遠的」、「神轎都從這抬下去的，要去表演去別處好嗎？」「靈山寺的樓梯看起來已經是有在龜裂了，為什麼還要這樣搞破壞？有經過廟方的同意？」。