快訊

剴剴案引公憤！兒盟董事補選出爐 安泰銀行副董事長蔡文賢接任

公然侮辱罪合憲！憲法判決今出爐 但限縮適用範圍

雨彈狂下！路樹倒塌入侵鐵軌 台鐵新豐=竹北13列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小琉琉古蹟靈山寺階梯當越野機車炫技場 島民氣炸：小琉球不歡迎你

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
有名越野機車騎士把小琉球靈山寺旁約3層樓高的行人階梯當成極限運動場，加速衝至高處，再俯衝而下，影片PO上網後引發撻伐。圖／取自小琉聯盟臉書
有名越野機車騎士把小琉球靈山寺旁約3層樓高的行人階梯當成極限運動場，加速衝至高處，再俯衝而下，影片PO上網後引發撻伐。圖／取自小琉聯盟臉書

屏東熱門旅遊景點小琉球，日前有名越野機車騎士把靈山寺旁約3層樓高的行人階梯當成極限運動場，騎上高處後再俯衝而下，影片昨天PO上網後引發撻伐，居民痛斥不僅行為危險，更不尊重在地民間信仰，成了全島公敵。東港警方說，該處屬寺方私人土地，非道路範圍，不適用道路交通管理處罰條例，已請廟方設置安全阻隔設施。

小琉球臉書平台昨天有人貼出一段影片，一名越野機車男騎士騎上靈山寺旁的行人階梯，先往上騎了3段高約3層樓的階梯，再迴車往下衝，短短30秒的影片引發當地居民憤怒，紛紛留言譴責騎士的行徑。貼文者指出，「這樣好嗎？那是人走的樓梯，為什麼要這樣糟蹋小琉球呢？」、「就是看不過才貼上來」。

網友回應，「又是一個樓梯的猴子，怎不摔一摔，自以為很帥膩，有夠87」、「為了流量而去破壞古蹟，何等的低能無腦行為，拜託別再來了，琉球不歡迎你」、「真的有夠白目！」、「很帥？請好好愛惜靈山寺的階梯好嗎？還是要贊助，廟方眾生會很感謝。滾遠遠的」、「神轎都從這抬下去的，要去表演去別處好嗎？」「靈山寺的樓梯看起來已經是有在龜裂了，為什麼還要這樣搞破壞？有經過廟方的同意？」。

東港警分局說，該處屬於靈山寺私人土地，不適用道路交通管理處罰條例；已請廟方設置安全阻隔設施，如有人報案，警方只能勸導請民眾，不要利用該場所從事危險行為，另刑法185條公共危險罪，如有損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，可依法究辦。

有名越野機車騎士把小琉球靈山寺旁約3層樓高的行人階梯當成極限運動場，加速衝至高處，再俯衝而下，影片PO上網後引發撻伐。圖／取自小琉聯盟臉書
有名越野機車騎士把小琉球靈山寺旁約3層樓高的行人階梯當成極限運動場，加速衝至高處，再俯衝而下，影片PO上網後引發撻伐。圖／取自小琉聯盟臉書

小琉球 影片 港警

延伸閱讀

離島收保育費小琉球開第一槍 海保署、學者和保育團體挺屏縣府

小琉球三潮間帶 7月1日起收海洋保育費60元

小琉球美麗沙灘充斥浮具亂象 鵬管處硬起來執行聯合稽查

小琉球蛤板灣潮間帶生態病懨懨 浮標區隔沙灘「導覽員陪同才能進入」

相關新聞

小琉琉古蹟靈山寺階梯當越野機車炫技場 島民氣炸：小琉球不歡迎你

屏東熱門旅遊景點小琉球，日前有名越野機車騎士把靈山寺旁約3層樓高的行人階梯當成極限運動場，騎上高處後再俯衝而下，影片昨天...

柏村國小歡慶65周年 郝龍斌率家族10人感動參與

金門知名的將軍國小「柏村國小」今天上午舉行65周年校慶暨改建大樓落成典禮，創校人郝柏村的兒子郝龍斌偕郝家第三代、第四代共...

山區大雨！高市宣布桃源寶山國小下午3點停止上班上課

高雄市今天因山區大雨，考量師生安全，市府下午宣布桃源區寶山國小下午3時起停止上班、停止上課。

高雄岡山、路竹日前2千多戶停電已全數復電 停電原因曝

近日南部地區發生數起停電事故，台電表示，主要是受到劇烈天候例如雷雨的影響，導致設備損毀而停電，但都立即派員搶修並在數小時...

高雄澄清湖遊客遭路樹壓死 中午起臨時封園1週

高雄澄清湖園區今天發生意外，李姓民眾散步行經步道遭倒塌路樹壓傷，送醫仍宣告不治。對此，澄清湖為清理修剪樹木，將自今天中午...

澄清湖球場內野驚見鐵條 高市運發局致歉調查

一名網友今天上傳影片指出，24日二軍比賽台鋼雄鷹與統一獅在澄清湖棒球場賽前練球時，有球員在一壘旁發現鐵條，所幸無人受傷。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。