竹科三期計畫入大矽谷 房市專家：二重埔重劃區有望受惠

內政部國土管理署於4月19日召開第專案小組審議，正式將竹科三期計畫納入桃竹苗大矽谷計畫，建構完整臺灣西部科技廊帶；房產專家分析，此計畫不僅可帶動地區科技新創發展，也可有效分散新竹地區房市需求，另外位處竹科三期計畫內的二重埔重劃區也可望受惠。

信義房屋三民綠光店店長林詩偉表示，位於新竹縣竹東鎮的二重埔重劃區，距離竹科僅需約10～15分鐘車程，且擁有基本的生活機能，不僅房價較新竹東區親民，與新竹北區、香山區的距離相比，距離竹科更近。該區域房屋選擇多樣，從新電梯大樓到老透天社區，可滿足不同需求，成為竹科人這幾年買房的首選區域之一。

隨著新竹在地知名建商推出的六期造鎮計劃，預計將提供6,000戶的電梯大樓住宅，今年第四期建案將陸續交屋。

林詩偉指出，該計畫自第一期推出至今已近十年，以實價登錄觀察近一年每坪成交價約為35～40萬元，相比新竹市北區金雅重劃區每坪成交價在40～50萬元，雖然二重埔的生活機能不如新竹市中心，但價格會是多數人選擇此區的主要誘因。日後六期完工將帶來人口數增加、生活圈完善，加上政府大矽谷計畫加持，未來二重埔發展將有更多的想像空間。

林詩偉表示，相比竹科園區周圍重劃區，二重埔雖然有單價便宜的優勢，但掛的是「新竹縣竹東鎮」的門牌，相比新竹市門牌的學區、福利等，可能與預期的會有所差距；另外，交通部份因緊鄰舊有社區聚落，進出主幹道的道路較窄，雖然未來有道路拓寬的規劃，但以6,000戶社區量體規模來看，上下班時間的交通，也會有一定程度的影響，這些因素消費者都需要考量進去。

對於想要入住二重埔重劃區的民眾，林詩偉認為，該區域目前已有中古屋、預售轉手、全新預售屋等選擇，建議民眾可針對手上現有資金預算進行規劃；以購買中古屋為例，由於舊屋漲幅過快，銀行可能會估不到實際總價，因此自備款抓三成會比較妥當，而全新預售屋雖然自備款成數不高，但是新屋的單價與總價也會比中古屋高出許多。

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