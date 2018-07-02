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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

影／因韓國贏而獲晉級 墨西哥球迷拉眼角遭批歧視

聯合新聞網 綜合報導
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2018俄羅斯世足賽爆冷，6月27日德國意外以0：2敗給韓國，墨西哥因此獲得晉級，許多墨西哥民眾不但跑到南韓大使館前歡呼「你是我兄弟」，還發起「我們都是韓國人」運動，紛紛上傳拉住眼角的「瞇瞇眼」自拍照，遭批種族歧視。

墨西哥6月27日以0：3敗給瑞典，看似本屆世界盃之路岌岌可危，但靠著南韓以2：0爆冷擊敗德國，反倒順利取得16強門票，熱情的墨西哥球迷包圍墨西哥市的南韓大使館，高喊「你是我兄弟」。

一名南韓外交官員還被墨西哥球迷扛上肩膀，接受歡呼，墨西哥球迷大喊著：「南韓，好兄弟，你現在是墨西哥人。」慶祝的人潮蔓延到各處，部分路上的亞裔觀光客也受到同樣禮遇。墨西哥航空還宣布購買飛往韓國的機票可享8折優惠。

部分墨西哥球迷還在社群網站上發起「我們都是韓國人」運動（#SomosCoreanos），用手指拉住雙眼眼角，模仿眼睛小的亞洲人，美國西班牙語電視台「Telemundo」節目兩名主持人也在螢光幕上響應，隨後便遭網友指責此行為涉及種族歧視。

Telemundo電視台事後道歉聲明，已針對兩名主持人做無限期停職處分，未來會嚴肅看待此類不恰當的行為，其中一位主持人詹姆士‧塔漢也在推特上表示，很抱歉做出歧視亞洲人的手勢，他已了解到自己的錯誤並向觀眾道歉。

美國西班牙語電視台「Telemundo」節目兩名主持人用手指拉住雙眼眼角，模仿眼...
美國西班牙語電視台「Telemundo」節目兩名主持人用手指拉住雙眼眼角，模仿眼睛小的亞洲人。 圖擷自daily mail

靠著南韓擊敗德國，墨西哥得以晉級16強，熱情的墨西哥球迷包圍墨西哥市的南韓大使館...
靠著南韓擊敗德國，墨西哥得以晉級16強，熱情的墨西哥球迷包圍墨西哥市的南韓大使館，高喊「你是我兄弟」。 美聯社

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