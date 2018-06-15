世足德國隊抵俄 行李除了1.8萬公升啤酒還有哪些美食

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-15 10:01 用LINE傳送

德國隊於世足開幕前一天抵達俄羅斯。圖／法新社

2018世足 賽奪冠大熱門德國 隊在開幕前一天抵達俄羅斯，身為衛冕軍除了球技出眾，球員一字排開超高顏值，彷彿男模出征，一到機場就引起球迷們陣陣歡呼。有網友羨慕機場工作人員可以第一時間近距離接觸球星，但德國隊的行李合計12噸重，在參賽國中位居第一，機場工作人員看到時就笑不出來了。

根據外媒《Sport1》報導，德國隊力求衛冕冠軍，比賽還沒踢，行李重量先拿世界第一。除了球衣，球鞋，足球等必備物資，以及球員的個人物品外，飲食方面也是有備而來，他們帶了700公斤香腸及300公斤馬鈴薯，還有多達18000公升的啤酒，以因應球員們的需求。德國隊總教練勒夫先前接受訪問時提到，世足賽期間禁止球員們有性生活，但喝酒是沒有問題的。

德國隊由主廚舒馬斯(Anton Schmaus)管控球員們的飲食，他事前已多次造訪俄羅斯，為球員尋找高品質的新鮮食材。同時他也與營養專家合作規畫菜單，以肉、魚等動物蛋白質為主來增強肌耐力，搭配義大利麵、米飯、馬鈴薯等主食，佐以大量新鮮蔬果，期能讓球員在場上有最好的表現。

德國隊於世足開幕前一天抵達俄羅斯。圖／法新社

德國隊於世足開幕前一天抵達俄羅斯。圖／法新社

德國隊於世足開幕前一天抵達俄羅斯。圖／路透

德國隊於世足開幕前一天抵達俄羅斯，被喻為男模出征的球星們，在機場受到熱烈歡迎。圖擷自 The Football Pools

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