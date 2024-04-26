快訊

法國沛綠雅氣泡水疑遭「糞便細菌」汙染 台灣通路回應了

你中鏢了嗎？年輕有「這習性」失智風險飆37％ 研究揭失智警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國3月消費續強、通膨仍黏著 Fed延後降息機率升高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國3月個人消費支出（PCE）報告顯示經濟動能強勁，通膨溫和上升。美聯社
美國3月個人消費支出（PCE）報告顯示經濟動能強勁，通膨溫和上升。美聯社

美國3月個人消費支出（PCE）報告顯示經濟動能強勁，通膨溫和上升，預示聯準會Fed）降息時機可能進一步延後。

各項主要數據如下：

PCE整體平減指數比2月上升0.3%，符合預估，也與2月升幅相同；年升2.7%，高於預估的2.6%，也高於2月時2.5%升幅。

PCE核心平減指數月升0.3%，符合預估，也與2月時的升幅相同；年升2.8%，略高於預估的2.7%，與2月時的升幅相同。

個人消費支出再度大幅增加0.8%，高於預估的0.6%，與2月時的增幅相同；實質PCE月增0.5%，高於預估的0.3%，與2月增幅相同（修正數）。

個人所得月增0.5%，符合預估，高於2月時的0.3%增幅。

Fed 指數 美國 聯準會 通膨

延伸閱讀

葉倫：應對大陸生產過剩傾銷 美國不排除任何選項

台新首席經濟學家李鎮宇：日圓若貶破156 亞洲貨幣大戰將開打

美降息夢漸行漸遠：通膨具黏性 Fed的打擊任務變得更困難

美國第一季GDP年增率遠低市場預期…今年不降息還恐升息？ 女子：債券要有持續長抱的心態

相關新聞

美銀：預期台灣央行今明兩年維持利率不變 新台幣今年底貶到33.1元

美國銀行（BofA）報告指出，預期台灣4月份通膨將降至2%以下，且在經濟復甦的狀況下，台灣央行2024年和2025年都將...

杯弓蛇影？日圓劇烈震盪一度升破155價位 又翻黑重貶0.5％

在市場高度警戒日本干預匯市訊號之際，日圓兌美元匯率26日盤中突然跳升，扭轉先前日本銀行（央行）維持鴿派政策所加劇的貶勢，...

歐洲經濟弱 但歐股近來為何大漲？大摩：1995年歷史重演

過去一年來，歐洲經濟疲軟但歐洲股市卻勁揚，去年10月底以來漲勢更加速，令許多觀察家感到不解。摩根士丹利首席歐股策略師札沃...

美國3月消費續強、通膨仍黏著 Fed延後降息機率升高

美國3月個人消費支出（PCE）報告顯示經濟動能強勁，通膨溫和上升，預示聯準會（Fed）降息時機可能進一步延後。

市場關注美企財報和經濟數據 亞股互有漲跌

美國科技巨頭最新公布的財報優於市場預期，減輕投資者對科技股帶動的美股漲勢可能過頭的疑慮，但美國經濟數據疲軟仍拖累美股收低...

葉倫：應對大陸生產過剩傾銷 美國不排除任何選項

美國財政部長葉倫今天告訴路透社，美國經濟成長很可能比遜於預期的第一季經濟產出數據暗示的力道更強勁。她還說，拜登政府為了回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。