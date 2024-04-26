美國3月消費續強、通膨仍黏著 Fed延後降息機率升高

美國3月個人消費支出（PCE）報告顯示經濟動能強勁，通膨溫和上升，預示聯準會（Fed）降息時機可能進一步延後。

各項主要數據如下：

PCE整體平減指數比2月上升0.3%，符合預估，也與2月升幅相同；年升2.7%，高於預估的2.6%，也高於2月時2.5%升幅。

PCE核心平減指數月升0.3%，符合預估，也與2月時的升幅相同；年升2.8%，略高於預估的2.7%，與2月時的升幅相同。

個人消費支出再度大幅增加0.8%，高於預估的0.6%，與2月時的增幅相同；實質PCE月增0.5%，高於預估的0.3%，與2月增幅相同（修正數）。

個人所得月增0.5%，符合預估，高於2月時的0.3%增幅。