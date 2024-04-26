聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國3月消費續強、通膨仍黏著 Fed延後降息機率升高
美國3月個人消費支出（PCE）報告顯示經濟動能強勁，通膨溫和上升，預示聯準會（Fed）降息時機可能進一步延後。
各項主要數據如下：
PCE整體平減指數比2月上升0.3%，符合預估，也與2月升幅相同；年升2.7%，高於預估的2.6%，也高於2月時2.5%升幅。
PCE核心平減指數月升0.3%，符合預估，也與2月時的升幅相同；年升2.8%，略高於預估的2.7%，與2月時的升幅相同。
個人消費支出再度大幅增加0.8%，高於預估的0.6%，與2月時的增幅相同；實質PCE月增0.5%，高於預估的0.3%，與2月增幅相同（修正數）。
個人所得月增0.5%，符合預估，高於2月時的0.3%增幅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言