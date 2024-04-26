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歐洲經濟弱 但歐股近來為何大漲？大摩：1995年歷史重演

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
過去一年來，歐洲經濟疲軟但歐洲股市卻勁揚，反映貨幣政策「轉向」的預期帶動股市榮景。路透
過去一年來，歐洲經濟疲軟但歐洲股市卻勁揚，反映貨幣政策「轉向」的預期帶動股市榮景。路透

過去一年來，歐洲經濟疲軟但歐洲股市卻勁揚，去年10月底以來漲勢更加速，令許多觀察家感到不解。摩根士丹利首席歐股策略師札沃洛克認為，歐股現在的情況與1995年情景如出一轍，反映大環境轉變帶動一波股市榮景。

降息預期發酵

1995年，美國已經歷一段升息時期，時任聯準會（Fed）主席葛林斯班宣稱「Fed也許毫不費力就能抑制物價上漲」，由此啟動Fed後來的貨幣政策「轉向」。數月後，德國聯邦銀行（即德國央行，當時歐洲各國央行以德國央行馬首是瞻）也改弦易轍，揮別一連串升息、轉趨降息。央行還沒開始降利率，歐股已尾隨美股大漲。學術研究把接下來的時期稱為「完美軟著陸」。

回顧1995年這段過往，應會更明白歐股今天漲什麼勁。札沃洛克說，歐洲經濟成長與美國相比確實遜色，一如1990年代中期的情況，當時德國和義大利國內生產毛額（GDP）在央行貨幣政策「轉向」後仍呈現零成長。

其他類似處包括：科技創新、勞動市場相對緊繃、美國通膨水準與現在類似且經濟數據大致強健。大致而言，1990年代中期就業和通膨數據一直比預期強，意味Fed降息時點必須往後延，降息步調也比投資人起初預期來得遲緩。

另一個相同點是，如同1995年，對未來央行降息的期待、經濟數據和企業獲利可望改善，都強化了後市看漲的氣氛。MSCI歐股預期本益比已從2023年10月股市前波低點的12倍不到，攀升到現在的大約13.5倍，而且持續升高，儘管市場預料Fed在政策「轉向」首年只會降息一、兩次。此外，歐洲併購交易總數也比周期低點急遽增加，如同1995年的情形。就連歐股最近回檔也和1995年一樣，發生在股市上漲周期的同一階段。

利多題材雲集

除了這些與1995年相似的利多因素之外，還有更多理由讓人看好歐股展望。摩根士丹利分析過去20年盈餘與法說會資料後察覺，歐洲企業此刻正搭上一波利多題材，包括：人工智慧（AI）投資熱潮、資本收益分配（包括買回股票和配發股利）、成本紀律以及合併與收購，都成為歐洲企業主管共通的話題。

而且，歐洲股市不是歐洲經濟的同義詞，也有來自境外企業的貢獻，例如MSCI歐洲指數市值加權營收有60%來自於歐洲以外地區，例如美國就占25%。歐股最近漲勢強勁，一大推手是歐洲的跨國大企業。例如，MSCI歐洲指數今年來以美元計的漲幅，約有70%由諾和諾德（Novo Nordisk）、艾司摩爾（ASML）和思愛普（SAP）驅動。

歐股當然也面臨一些風險。其中之一是美國11月大選，選後倘若政策轉變可能給歐洲帶來風險，但札沃洛克認為這種曝險可能局限於特定個股，而不是擴及整個歐洲股市。另一種風險是外部震撼，如果目前的地緣政治風險升高，或突然爆發某種意想不到的重大風險，也可能使歐股多頭走勢脫軌。但就目前而論，歐股可望像1995年那般，歡樂派對開不完。

美國 風險

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