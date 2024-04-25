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高雄西南外海現中尺度渦旋！可能伴隨龍捲風、冰雹 影響範圍曝光

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氣象站緊急訊息！高雄西南外海現中尺度渦旋 可能伴隨龍捲風、冰雹

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
高雄氣象站今晚發布緊急訊息，指出高雄西南方外海有一中尺度渦旋，可能伴隨有龍捲風、冰雹、大雷雨現象，預估晚間7時30分至8時許抵達陸地，台南安南區以南至高雄市小港區，都可能在影響範圍內。本報資料照片
高雄氣象站今晚發布緊急訊息，指出高雄西南方外海有一中尺度渦旋，可能伴隨有龍捲風、冰雹、大雷雨現象，預估晚間7時30分至8時許抵達陸地，台南安南區以南至高雄市小港區，都可能在影響範圍內。本報資料照片

高雄氣象站今晚發布緊急訊息，指出高雄西南方外海有一中尺度渦旋，可能伴隨有龍捲風冰雹大雷雨現象，預估晚間7時30分至8時許抵達陸地，台南安南區以南至高雄市小港區，都可能在影響範圍內，提醒居民注意用路安全。

高雄氣象站今晚6時58分許，先發布大雷雨即時訊，表示針對「臺南市、高雄市」發布編號0050大雷雨即時訊息，持續時間至20時30分止。台南市的警戒區域包括新化區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區。

高雄市的警戒區域包括鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區。

高雄氣象站在今晚7時15分許，發布訊息提醒民眾注意防災，表示海上強烈對流發展並向高雄陸地移動，請沿海地區慎防9或10級以上強陣風、強降雨與雷擊，可以加固的加固，可以移置的移置，並密切注意此強對流移動方向。

隨後在今晚7時25分許，高雄氣象站緊急表示，高雄西南方外海有一中尺度渦旋，可能伴隨有龍捲風、冰雹、大雷雨現象，台南安南區以南至高雄市小港區，都可能在影響範圍內，提醒居民注意用路安全。

雷達回波圖顯示高雄、台南地區今晚8時許，籠罩在強烈雨勢之中。圖／高雄氣象站提供
雷達回波圖顯示高雄、台南地區今晚8時許，籠罩在強烈雨勢之中。圖／高雄氣象站提供

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