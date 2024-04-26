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卜學亮不知黃子佼性癖 嘆「不會切割老友情誼」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
卜學亮率藝人班底服務村民。圖／好看娛樂提供
卜學亮率藝人班底服務村民。圖／好看娛樂提供

卜學亮今天和姚元浩、郭泓志、禾浩辰、Matzka出席「我的明星村長」記者會，暢談錄影甘苦。卜學亮先前疑似遭黃子佼毀滅式爆料，但他不願切割老友，感嘆：「還是朋友啦！不可能這樣就切割。」

卜學亮說：「大家都辛苦了，最近沸沸揚揚很多新聞。我沒有跟他聯絡，也不能說什麼，做錯了就是做錯了，我的看法是做錯事情的當事人要自己去面對。」

至於有沒有關心張小燕？卜學亮坦言這陣子沒有打擾她，但「該有的關心還是會有」。卜學亮過去在節目中調侃黃子佼的影片也被翻出，但他否認知道內情，一切都是看到新聞才知道。

「我的明星村長」將於4月27日起晚上8點於台視首播、4月28日起晚上8點八大綜合台、4月28日起晚上10點中華電信MOD/ Hami video 影劇館+播出。

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卜學亮率藝人班底服務村民。圖／好看娛樂提供
卜學亮率藝人班底服務村民。圖／好看娛樂提供

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