2周前才訪問北京…越國會主席王庭惠突辭職 政壇4大支柱損2要角

越共高層近期有諸多突如其來的人事異動，越南「四駕馬車」當中的國家主席阮春福、武文賞接連辭職，如今國會主席王庭惠也突然宣布辭職，他甫於4月初到訪中國大陸，並與中共政治局常委兼大陸全國人大委員長趙樂際會談。

大陸官媒新華社26日晚間發布快訊，報導越共第十三屆中央委員會同意王庭惠辭去越南國會主席職務的消息。

另據越通社報導，根據越共中央檢查委員會和其他有關部門遞交的報告，王庭惠違反了「越南共產黨黨員行為禁令」，身為越共中央委員、中央政治局委員，「未能發揮模範表率作用」。王庭惠的缺點過失對社會輿論造成不良影響，「損害了黨、國家及其個人的威望。王庭惠認識到自身對越共、國家和人民的責任，向越共中央遞交了辭去各項職務的申請書，請求退休」。

2021年初越共召開十三大，越共總書記阮富仲罕見連任，開啟第三任期，當時選出的18位政治局委員，已有5位被免職或辭職。

此前在2023年1月，時任越共政治局委員、越南國家主席阮春福突然辭職退休，越南官方稱，阮春福要對多名下屬幹部，其中包括2位政府副總理、3位部長違規並造成非常嚴重的後果擔負政治責任。

而接替阮春福被補選為越南國家主席的另一越共政治局委員武文賞，也在今年3月20日無預警辭職，武文賞的辭職同樣涉及違規，澎湃新聞曾援引大陸中國社會科學院二級研究員、越南研究專家潘金娥分析指，武文賞辭職的原因，官方消息是違反黨員禁令尤其是作為中央政治局委員的相關規定，同時承擔作為單位一把手的責任。

值得一提的是，在武文賞、王庭惠突然辭職前，越共都派員到中國大陸與中共中聯部聯繫。

據中共中聯部官網消息，4月25日，中共中聯部長劉建超在北京會見由越共中央辦公廳副主任裴文石率領的代表團。「雙方就落實習近平總書記同阮富仲總書記達成的重要共識，加強中越兩黨交流互鑒、推動中越命運共同體建設交換意見」。

而3月18日，劉建超在吉林與越共中央書記處書記、中央對外部部長黎懷忠舉行中越兩黨對外部門會晤。

王庭惠4月7日至12日才訪問大陸，這是其任內首次訪陸，卻成為了絕響。當時大陸全國人大委員長趙樂際4月8日下午在人民大會堂與其會談，並簽署「中國全國人大與越南國會合作協定」，還共同見證了雙方立法機構辦公廳簽署合作備忘錄。同日中共總書記習近平也會見了王庭惠，強調「捍衛社會主義制度、維護國家穩定和發展，是中越雙方共同利益所在」。