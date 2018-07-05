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巴西不是光靠內馬爾翻滾 神隊友庫蒂尼奧才是靈魂

聯合新聞網 文／張皓勛
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內馬爾(左)與庫蒂尼奧。 美聯社
內馬爾(左)與庫蒂尼奧。 美聯社
奪冠熱門巴西將在八強戰交鋒「歐洲紅魔」比利時，陣中頭號球星內馬爾(Neymar)被寄予厚望，能拿出更好的表現率隊取勝，而非用翻滾來博取媒體版面。

回顧巴西前4場比賽，內馬爾雖只繳出2進球1助攻的數據，但狀態明顯還在恢復中。反觀他的好麻吉庫蒂尼奧(Coutinho)，雖然數據相同，但2次入球與1次助攻都是為球隊首開紀錄的關鍵，當中更包含一記遠射破門，表現更令人驚艷。

本屆世足在內馬爾傷癒狀態未達顛峰，加上主力箭頭熱蘇斯(Jesus)陷入進球荒下，庫蒂尼奧適時跳出扮演起救世主的角色。若沒有他前兩戰的關鍵進球，巴西有可能在小組賽就打包回家，精采表現讓他被看好有機會奪下本屆最佳球員「金球獎」殊榮，目前在賭盤中他的賠率是奪獎前5熱門。

26歲的庫蒂尼奧能勝任前腰、邊中場與邊鋒等多個位子，是全能的攻擊好手，優秀的潛力讓他被西甲豪門巴塞隆那相中，今年初以台幣1.4億的轉會費買下，希望能填補隊上主力中場伊涅斯塔(Iniesta)離隊的空缺。如今在世足發光發熱的身手，證明了巴薩並沒有看走眼。

相較起4年前那支毫無中場創造力，只有內馬爾單兵作戰的巴西，這次有了他從青訓時期就開始搭檔的好夥伴庫蒂尼奧輔佐，巴西進攻武器更加完整。究竟這位中場靈魂能否延續好表現，在巴、比之戰再度建功，會是內馬爾狀態外，巴西另一大取勝關鍵。

世足巴西庫蒂尼奧

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