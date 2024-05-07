快訊

感謝阿信推爆！高雄烤饅頭店霸氣宣布「送飲料」 老闆：送到倒店那天

影／以軍宣布占領拉法關口！戰車壓境加薩第一視角曝光

白砸7億？傳興達電廠違法排廢水 台電：有開罰廠商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他買0050想改投「台股基金」 一票人不挺：換了等輸

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想買台股基金。圖／聯合報系資料照片
網友想買台股基金。圖／聯合報系資料照片

台股6日開高，早盤以20479.8點開出，盤中最高一度拉升至20639.9點，終場收在20523.31點，上漲192.99點，漲幅0.94%。有投資人近三年持續定期定額買進0050，近期規劃將資金改投資治績效良好的基金，如統一黑馬、安聯、台灣科技、野村優質等。其他人卻坦言，「0050也是基金，換了不就等輸嗎？費用高到嚇死人，績效高也拿不到那個報酬」。

一名網友PTT發文表示，他已持續定期定額三年投資0050，最近開始研究台股基金，他認為將資金放在績效良好的基金更能發揮作用，因此打算賣掉所有的0050改成台股基金，如統一黑馬、安聯、台灣科技、野村優質等，他好奇「還是說0050與台股基金各半比較好呢？」

其他人則留言「0050也是基金呀」、「建議續扣，再撥一份新的扣其它基金」、「常常你現在看其它基金獲利比現在的好，你投入後原先好的基金開始烙賽」、「意思就是你覺得被動型、指數型0050績效不好，想換成由經理人主動選股的主動型基金，然後問這樣做好嗎」、「50續扣當核心，再額外定期基金當樂透」。

還有人留言「這問題真的超級大哉問，因為沒人能保證換過去後績效會怎樣，但從人性來說，容易買賣的看到波動會忍不住就賣了，尤其是像你會問這種問題的人更是這樣，所以找個賣掉比較麻煩的東西也許不錯」、「0050也是台股基金啊，你想換的台股基金也是買股票啊」、「0050主要是穩定，你覺得主動型基金績效會比較好就去買，每個人的個性風險承受度都不同」。

0050元大台灣50 PTT 台股

延伸閱讀

00891其實是高股息ETF…超敢配年化超過9%！ 專家：投資人就是價差股息全都要

00878、00919、0056想月領10萬一定要靠它們？理財達人：0050更容易達標

鴻海（2317）當存股…驚變成飆股！網預言「還沒漲完」直上2百

股東會紀念品怎麼領？不是大戶才有資格 零股族也別錯過禮物

相關新聞

00878當母親節禮物直接取代紅包！ 專家讚「穩健耐震」：現金會有通膨問題

記得前幾個月孫太看到一則新聞，標題是：「存股族首選！這檔2月國人最愛的國民ETF」！其中受到上班族和家庭主婦最愛的持有標的就是「00878」，目前受益人數已達124萬人，而這次配息0.51元著實出乎孫太的意料，相信驚艷到許多投資人！

00929又配0.2元…年化配息率逼近12％？ 存股達人：每月加薪一萬成本僅需100萬左右

2024年05月02日，復華投信官網公告，00929復華台灣科技優息ETF，預計配發現金股利0.20元，利用公告當天的收盤價格20.05元計算，本次配息的單月配息率1.00%，直接換算成年化配息率11.97%。

00940換股將剃除佔比最高的長榮（2603）？ 專家：近期推升貨櫃運價的利多也少了

近期就有報導指出，法人預估00940的成分股剃除名單就包括佔比最高的長榮，等於長榮還沒除息就被換掉。

00878霸榜人氣王 單周人數成長最多、零股交易王都是它

全台 ETF 市場上周(4/29-5/3)再增20,871位受益人，總受益人數來到1,129萬人，其中人氣王由國泰永續高...

他買0050想改投「台股基金」 一票人不挺：換了等輸

台股6日開高，早盤以20479.8點開出，盤中最高一度拉升至20639.9點，終場收在20523.31點，上漲192.99點，漲幅0.94%。有投資人近三年持續定期定額買進0050，近期規劃將資金改投資治績效良好的基金，如統一黑馬、安聯、台灣科技、野村優質等。其他人卻坦言，「0050也是基金，換了不就等輸嗎？費用高到嚇死人，績效高也拿不到那個報酬」。

00878、00919、0056想月領10萬一定要靠它們？理財達人：0050更容易達標

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，高股息ETF人氣熱爆，網上出現各種「加薪對照表」、「領息對照表」，試算努力存股可以有多少「被動收入」，從月領1萬元到10萬元都有，聽起來十分夢幻美好。只是，想實現財富自由，每月擁有穩定的現金流，一定要高股息ETF，就該存00878、0056、00940、00919嗎？不用，0050也辦得到！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。