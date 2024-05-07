他買0050想改投「台股基金」 一票人不挺：換了等輸

台股6日開高，早盤以20479.8點開出，盤中最高一度拉升至20639.9點，終場收在20523.31點，上漲192.99點，漲幅0.94%。有投資人近三年持續定期定額買進0050，近期規劃將資金改投資治績效良好的基金，如統一黑馬、安聯、台灣科技、野村優質等。其他人卻坦言，「0050也是基金，換了不就等輸嗎？費用高到嚇死人，績效高也拿不到那個報酬」。

一名網友在PTT發文表示，他已持續定期定額三年投資0050，最近開始研究台股基金，他認為將資金放在績效良好的基金更能發揮作用，因此打算賣掉所有的0050改成台股基金，如統一黑馬、安聯、台灣科技、野村優質等，他好奇「還是說0050與台股基金各半比較好呢？」

其他人則留言「0050也是基金呀」、「建議續扣，再撥一份新的扣其它基金」、「常常你現在看其它基金獲利比現在的好，你投入後原先好的基金開始烙賽」、「意思就是你覺得被動型、指數型0050績效不好，想換成由經理人主動選股的主動型基金，然後問這樣做好嗎」、「50續扣當核心，再額外定期基金當樂透」。

還有人留言「這問題真的超級大哉問，因為沒人能保證換過去後績效會怎樣，但從人性來說，容易買賣的看到波動會忍不住就賣了，尤其是像你會問這種問題的人更是這樣，所以找個賣掉比較麻煩的東西也許不錯」、「0050也是台股基金啊，你想換的台股基金也是買股票啊」、「0050主要是穩定，你覺得主動型基金績效會比較好就去買，每個人的個性風險承受度都不同」。